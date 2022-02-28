https://uz.sputniknews.ru/20220228/ofitsialno-zelenskiy-obmanul-o-smerti-voennoslujaschix-ukrainy-23033469.html

Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины

Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины

Военных, которых похоронили раньше срока, оказались живы. Этот факт официально подтвержден.

2022-02-28T17:49+0500

2022-02-28T17:49+0500

2022-02-28T18:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Командование ВМС Украины официально подтвердило ложь президента Зеленского. Выяснилось, что военные, которых "похоронили с почестями" с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом сообщили ВМСУ в Facebook.Ранее президент Зеленский утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли. За это все они даже были посмертно награждены.Что происходит в ДонбассеВ середине февраля ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Геноцид, над которым смеется Европа >>Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах >>

украина

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украина, владимир зеленский