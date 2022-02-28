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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Влаимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220228/ofitsialno-zelenskiy-obmanul-o-smerti-voennoslujaschix-ukrainy-23033469.html
Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины
Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины
Военных, которых похоронили раньше срока, оказались живы. Этот факт официально подтвержден.
2022-02-28T17:49+0500
2022-02-28T18:19+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Командование ВМС Украины официально подтвердило ложь президента Зеленского. Выяснилось, что военные, которых "похоронили с почестями" с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом сообщили ВМСУ в Facebook.Ранее президент Зеленский утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли. За это все они даже были посмертно награждены.Что происходит в ДонбассеВ середине февраля ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Геноцид, над которым смеется Европа &gt;&gt;Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский

Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины

17:49 28.02.2022 (обновлено: 18:19 28.02.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTUkrainian President Volodymyr Zelensky holds a briefing at the Office of the Head of State in Kyiv on February 24, 2022
Ukrainian President Volodymyr Zelensky holds a briefing at the Office of the Head of State in Kyiv on February 24, 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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Военных, которых похоронили раньше срока, оказались живы. Этот факт официально подтвержден.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Командование ВМС Украины официально подтвердило ложь президента Зеленского.
Выяснилось, что военные, которых "похоронили с почестями" с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом сообщили ВМСУ в Facebook.
Ранее президент Зеленский утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли. За это все они даже были посмертно награждены.

Что происходит в Донбассе

В середине февраля ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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