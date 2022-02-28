https://uz.sputniknews.ru/20220228/putin-nazval-makronu-usloviya-uregulirovaniya-situatsii-na-ukraine-23039154.html

Путин назвал Макрону условия урегулирования ситуации на Украине

Путин назвал Макрону условия урегулирования ситуации на Украине

Разговор был серьезным и обстоятельным. Стороны обменялись мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины.

2022-02-28T21:41+0500

2022-02-28T21:41+0500

2022-02-28T21:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

эммануэль макрон

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, во время которого назвал главные условия урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, что это возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - говорится в сообщении.Что происходит в ДонбассеПосле того, как Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями, ситуация на Донбассе обострилась. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию жителей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Геноцид, над которым смеется Европа >>Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах >>

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владимир путин, эммануэль макрон