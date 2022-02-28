В Ташкенте прошел третий благотворительный забег "Save Aral" — фото
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаВ Ташкенте состоялся третий забег сезона "Save Aral-2022"
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Кто стал победителем и какую глобальную цель несет в себе спортивный марафон — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялся третий в этом сезоне международный благотворительный забег "Save Aral-2022".
Организаторами выступили Федерация легкой атлетики, Министерство развития спорта, Национальный Олимпийский комитет, АО "Узбекнефтегаз" и столичный хокимият.
Всего в забеге поучаствовали свыше двух тысяч человек. Среди них — профессиональные спортсмены, студенты, школьники, пенсионеры, любители легкой атлетики и гражданские активисты.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаВ Ташкенте состоялся третий забег сезона "Save Aral-2022"
В Ташкенте состоялся третий забег сезона "Save Aral-2022"
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
Победителем забега стал легкоатлет из Сурхандарьи Шохрух Давлатов. Он постоянный участник международных и национальных спортивных марафонов, призер полумарафона ШОС в Душанбе, забега "Save Aral-2021" в Ташкенте и марафона Samarkand Half Marathon.
Международные благотворительные забеги "Save Aral" проводятся по городам Узбекистана с 2019 года. Спортивный марафон направлен на поддержку мероприятий по смягчению последствий высыхания Аральского моря и восстановления региона Приаралья.
Кроме того, участники забега намерены популяризировать здоровый образ жизни среди населения и интегрировать в активное спортивное сообщество людей с инвалидностью.
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики УзбекистанаВ Ташкенте состоялся третий забег сезона "Save Aral-2022"
В Ташкенте состоялся третий забег сезона "Save Aral-2022"
© Пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана
За три года к инициативе "Save Aral" присоединилось более 100 тысяч граждан, было проведено 35 забегов по всей республике.
В рамках забегов организаторы проводят массовую посадку деревьев, экологические акции с участием спортсменов, волонтеров и бегунов-любителей.
"Узбекистан имеет наиболее развитую спортивную инфраструктуру в Центральной Азии. У нас имеется порядка 40 стадионов, подходящих для занятия легкой атлетикой", — отметил зампредседателя Федерации легкой атлетики Андрей Абдувалиев.
По его словам, при таких возможностях узбекистанцы могли бы стать самой спортивной нацией в регионе. Начинать можно с небольшой дистанции в три километра в рамках забега "Save Aral", подчеркнул Абдувалиев.
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