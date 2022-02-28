https://uz.sputniknews.ru/20220228/v-tashkente-proshel-tretiy-blagotvoritelnyy-zabeg-save-aral--foto-23020252.html

В Ташкенте прошел третий благотворительный забег "Save Aral" — фото

В Ташкенте прошел третий благотворительный забег "Save Aral" — фото

Какую глобальную цель несет в себе спортивный марафон и где он прошел — читайте в материале.

2022-02-28T11:40+0500

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общество

забег

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялся третий в этом сезоне международный благотворительный забег "Save Aral-2022".Организаторами выступили Федерация легкой атлетики, Министерство развития спорта, Национальный Олимпийский комитет, АО "Узбекнефтегаз" и столичный хокимият. Всего в забеге поучаствовали свыше двух тысяч человек. Среди них — профессиональные спортсмены, студенты, школьники, пенсионеры, любители легкой атлетики и гражданские активисты.Победителем забега стал легкоатлет из Сурхандарьи Шохрух Давлатов. Он постоянный участник международных и национальных спортивных марафонов, призер полумарафона ШОС в Душанбе, забега "Save Aral-2021" в Ташкенте и марафона Samarkand Half Marathon.Международные благотворительные забеги "Save Aral" проводятся по городам Узбекистана с 2019 года. Спортивный марафон направлен на поддержку мероприятий по смягчению последствий высыхания Аральского моря и восстановления региона Приаралья.Кроме того, участники забега намерены популяризировать здоровый образ жизни среди населения и интегрировать в активное спортивное сообщество людей с инвалидностью.За три года к инициативе "Save Aral" присоединилось более 100 тысяч граждан, было проведено 35 забегов по всей республике.В рамках забегов организаторы проводят массовую посадку деревьев, экологические акции с участием спортсменов, волонтеров и бегунов-любителей.По его словам, при таких возможностях узбекистанцы могли бы стать самой спортивной нацией в регионе. Начинать можно с небольшой дистанции в три километра в рамках забега "Save Aral", подчеркнул Абдувалиев.Читайте также:

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забег, ташкент