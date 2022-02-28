https://uz.sputniknews.ru/20220228/v-uzbekistane-obnovyat-platformu-dlya-provedeniya-konstitutsionnogo-ekzamena-23019337.html
В Узбекистане обновят платформу для проведения конституционного экзамена
В Узбекистане обновят платформу для проведения конституционного экзамена
Инициатива предусмотрена проектом постановления Кабинета Министров "О дополнительных мерах по повышению правовой культуры в обществе".
2022-02-28T11:22+0500
2022-02-28T11:22+0500
2022-02-28T10:53+0500
общество
экзамены
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Власти Узбекистана модернизируют действующую платформу общенационального конституционного экзамена до 1 сентября 2022 года. Об этом стало известно из проекта постановления Кабинета министров "О дополнительных мерах по повышению правовой культуры в обществе". Обновленная цифровая площадка поможет заинтересовать граждан в совершенствовании своих конституционных знаний.Как усовершенствуют цифровую платформуПомимо этого, в документе предлагается утвердить Программу мероприятий по повышению правовой культуры в обществе на 2022-2023 годы.Что предусмотрено программойКроме того, до 1 декабря 2023 года будет запущена электронная система "Юридическая библиотека" для всех слоев населения и ее мобильное приложение.В ноябре прошлого года Минюст сообщил о проведении в Узбекистане общенационального конституционного экзамена для граждан от 15 лет. Испытание планировалось провести в два этапа: онлайн-тестирование и беседа в очной форме. За первое, второе и третье места победители смогли бы получить 15, 10 и 5 млн сумов соответственно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экзамены
В Узбекистане обновят платформу для проведения конституционного экзамена
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Инициатива предусмотрена проектом постановления Кабинета Министров "О дополнительных мерах по повышению правовой культуры в обществе".
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik.
Власти Узбекистана модернизируют действующую платформу
общенационального конституционного экзамена до 1 сентября 2022 года. Об этом стало известно из проекта постановления Кабинета министров "О дополнительных мерах по повышению правовой культуры в обществе". Обновленная цифровая площадка поможет заинтересовать граждан в совершенствовании своих конституционных знаний.
Как усовершенствуют цифровую платформу
создадут возможность проведения тестирования по возрастным уровням граждан на узбекском и русском языках (на других языках при необходимости);
введут отдельные тестовые испытания для лиц с высшим и средним специальным юридическим образованием;
запустят автоматическую рейтинговую систему по каждому направлению;
создадут возможность идентификации пользователей платформы по персональному идентификационному номеру физического лица;
разработают мобильное приложение для платформы.
Помимо этого, в документе предлагается утвердить Программу мероприятий по повышению правовой культуры в обществе на 2022-2023 годы.
Что предусмотрено программой
повышение правовой культуры населения во взаимоотношениях личности, государства и общества;
внедрение инновационных методов популяризации права в повышение правовой культуры в обществе;
усиление роли СМИ в повышении правовой культуры населения;
развитие юридического образования, а также системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации юридических кадров;
изучение научных основ повышения правовой культуры.
Кроме того, до 1 декабря 2023 года будет запущена электронная система "Юридическая библиотека" для всех слоев населения и ее мобильное приложение.
В ноябре прошлого года Минюст сообщил
о проведении в Узбекистане общенационального конституционного экзамена для граждан от 15 лет. Испытание планировалось провести в два этапа: онлайн-тестирование и беседа в очной форме. За первое, второе и третье места победители смогли бы получить 15, 10 и 5 млн сумов соответственно.