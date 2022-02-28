https://uz.sputniknews.ru/20220228/v-uzbekistane-obnovyat-platformu-dlya-provedeniya-konstitutsionnogo-ekzamena-23019337.html

В Узбекистане обновят платформу для проведения конституционного экзамена

В Узбекистане обновят платформу для проведения конституционного экзамена

Инициатива предусмотрена проектом постановления Кабинета Министров "О дополнительных мерах по повышению правовой культуры в обществе".

2022-02-28T11:22+0500

2022-02-28T11:22+0500

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общество

экзамены

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Власти Узбекистана модернизируют действующую платформу общенационального конституционного экзамена до 1 сентября 2022 года. Об этом стало известно из проекта постановления Кабинета министров "О дополнительных мерах по повышению правовой культуры в обществе". Обновленная цифровая площадка поможет заинтересовать граждан в совершенствовании своих конституционных знаний.Как усовершенствуют цифровую платформуПомимо этого, в документе предлагается утвердить Программу мероприятий по повышению правовой культуры в обществе на 2022-2023 годы.Что предусмотрено программойКроме того, до 1 декабря 2023 года будет запущена электронная система "Юридическая библиотека" для всех слоев населения и ее мобильное приложение.В ноябре прошлого года Минюст сообщил о проведении в Узбекистане общенационального конституционного экзамена для граждан от 15 лет. Испытание планировалось провести в два этапа: онлайн-тестирование и беседа в очной форме. За первое, второе и третье места победители смогли бы получить 15, 10 и 5 млн сумов соответственно.

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