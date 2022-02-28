https://uz.sputniknews.ru/20220228/zapad-otkryl-protiv-rossii-vtoroy-front-ekonomicheskiy-23020986.html

Запад открыл против России второй фронт. Экономический

Запад открыл против России второй фронт. Экономический

На момент написания этих строк российские военные вошли в Харьков. Блокирован Херсон (тут прямо сам собой включается голос Левитана), блокирован Бердянск, освобожден Мелитополь.

2022-02-28T12:43+0500

2022-02-28T12:43+0500

2022-02-28T12:43+0500

колумнисты

запад

харьков

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Российские спецназовцы провернули совершенно фантастическую операцию по захвату аэропорта Гостомель, обеспечив блокирование Киева. Когда-нибудь об этих ребятах снимут кино, несомненно."Це Европа", очевидно, все. Бронелифчик Зеленского сдадут в музей, его обладатель уже где-то затерялся и слабо попискивает насчет переговоров. Бывшая Украина, вероятно, еще как-то потрепыхается (курица может довольно долго бегать по двору с отрезанной головой), но в общем историческая судьба ее решена.И тут западные партнеры опомнились от шока. Оказалось, они тоже срочно хотят повоевать с Россией. Нет, посылать своих солдат на Украину они не осмеливаются. Кажется, до них в полной мере дошло предупреждение Владимира Путина: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".Узнаете название "Панцерфауст"? Правильно, это немецкий гранатомет — можно сказать, "внук" того гранатомета, который активно использовался фашистами на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны.Власти Германии дали добро на поставку немецкого вооружения на Украину. А буквально спустя несколько часов решили и сами поучаствовать — вопреки своей политике не посылать вооружение в зоны конфликта. Тысяча единиц противотанкового оружия и 500 "стингеров" отправятся на Украину. Ну, собственно, мы и не удивлены: руководство ФРГ посомневалось немного и все-таки пошло по дорожке руководства третьего рейха.С поразительным лицемерием при этом западные страны призывают Россию в Совбезе ООН "прекратить агрессию" и отвести войска. Для чего? Чтобы максимально затянуть там кровопролитие.Но более всего наши западные контрагенты преследуют свой шкурный интерес. Как же! Такой повод пограбить! Под это дело России выкатили уже несколько пакетов санкций — замаешься перечислять. В чем суть этих санкций? В нечестной конкуренции с использованием, как говорится, админресурса и прямом ограблении нашего народа.В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством >>На протяжении тридцати лет наша страна пыталась честно играть по правилам международного сообщества. Мы шли на жертвы, старались, вписывались. ВТО, МВФ, Всемирный банк, да что угодно. Зачем мы это делали? Чтобы обеспечить себе игру по правилам. Потому что в честной конкуренции мы могли стать одной из ведущих держав мира. И да, это произошло. Хотите — сравнивайте ВВП по ППС, хотите — просто попутешествуйте за границей. Любому непрофессионалу от экономики простым глазом видно, что Россия на сегодня — одна из наиболее обеспеченных и успешно развивающихся стран мира.Вот этого нам простить и не могут. Как это? Золотой миллиард скукожился до неприличия, а русские одну за другой квартиры и машины покупают? Нет, так не пойдет. И все правила честной конкуренции, в которые мы так верили когда-то, накрываются медным тазом.Военная операция России на Украине стала лишь поводом. "Адские санкции" обрушились бы на нас так и так. Мы заработали их своим честным трудом. Но сегодня это уже не просто санкции. Запад открыто объявил России экономическую войну на уничтожение.Руководители западных государств, пытаясь заблокировать несуществующие счета российских лидеров, выдали только собственную глупость и мелочность. Они и впрямь, наверное, думают, что все измеряется деньгами на личном счету. Ну вот за это их и держат на их постах. Другие там не нужны.Конечно, на этом они не остановятся. Российские банки уже начали отключать от SWIFT. Нет, это не смертельно. Правительство заранее подготовило пакет мер, и сегодня все работает, и внутри страны мы сможем по-прежнему спокойно оплачивать картами капучино в кафе и билет на метро или в театр. Однако за рубежом карты многих российских банков работать не будут. Это прямой удар по людям. По нашим людям. По их честным заработкам. Это ковровые финансовые бомбардировки.Одновременно США и Евросоюз накладывают санкции на валютные резервы Центрального банка России. Тут тоже есть своя хитрость. Как можно понять, наш Центробанк довольно давно работает в интересах нашего государства, а не управляемых американцами международных структур.Доподлинно не известно на сегодня, в каких активах содержатся доллары ЦБ. Соответственно, непонятно, сколько из них подпадут под блокировку. Однако в любом случае речь идет о миллиардах долларов. И да, эта "блокировка" призвана затруднить валютные интервенции ЦБ на нашем рынке, чтобы он не мог поддержать падающий рубль.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Но что такое "санкции", "заморозка", "блокировка" в переводе на нормальный язык? Да это означает попросту украсть. Ограбить. Отнять. Пару лет назад сходным образом была ограблена Венесуэла. Помните, правительство тогда попросило Лондон отдать им их золотой запас. "Не-а, обломайтесь", — ответил им Лондон. Буквально на днях США "заморозили" — назовем вещи своими именами — украли все финансовые активы ЦБ Афганистана.А где пресловутые "миллиарды Каддафи"? Где-где, там же, где и все. Украдены американцами. Теперь они пытаются обокрасть Центральный банк России. "Марио идет грабить банк!" — ну да, конечно.И да, это удар по нам всем, по стране, по народу. Независимо от того, поддерживаем ли мы спецоперацию на Украине или постим украинские флаги в соцсетях. Это прямое нападение на Россию.Сегодня хулиганы атакуют наши посольства в разных странах мира. Оскверняются памятники советским воинам. В соцсетях бушует антирусский хейт. С поразительным лицемерием британские парламентарии во главе с премьером Джонсоном заявляют, что ничего не имеют против русского народа. И следующим же шагом призывают просто выслать всех русских из страны. За что? А за то, что русские.Разве не с тем же остервенением грабили нас европейские фашисты на оккупированных территориях Советского Союза? Помните фотографии начисто ободранных дворцов под Ленинградом?Наверное, уже пора перестать прятаться за красивыми терминами. То, что мы вежливо называем русофобией, это на самом деле — в чистом виде неонацизм. Новое издание фашизма, дополненное и исправленное. Только недочеловеками в данном случае объявлено все славянское население Евразии. За нами опять пришли.Вот только у России сегодня есть все возможности и выдержать эту атаку, и ответить по полной. Ради этого мы и ждали восемь лет. Ради победы.Источник: РИА Новости

харьков

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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