https://uz.sputniknews.ru/20220228/v-gosdume-sravnili-vozmojnye-sanktsii-zapada-s-vorovstvom-23015576.html

В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством

В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством

Возможные санкции Запада в Госдуме сравнили с воровством.

2022-02-28T10:59+0500

2022-02-28T10:59+0500

2022-02-28T10:59+0500

обострение в донбассе

госдума

депутат

запад

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Запад угрожает наложить санкции на российские международные резервы, но по факту это просто будет воровство.Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз, США, Великобритания и Канада заморозят активы Центробанка России. Против российского ЦБ собираются ввести такие санкции, из-за которых банк не сможет распоряжаться своими резервами для поддержания рубля, чтобы компенсировать санкции, добавил представитель американской администрации.Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что Россия — неотъемлемая часть мировой экономики. А возможные санкции — на самом деле покушение на активы, фактически воровство, перерезание финансовых артерий, расхищение чужого имущества. И совершенно ясно, что подобные действия со стороны Евросоюза и США плохо скажутся на всем экономическом организме, сказал депутат.По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, в евро - 32,3%, в юанях - 13,1%, в фунтах стерлингов - 6,5%, в прочих валютах - 10%. Доля золота составляла 21,7%.В воскресенье Банк России выпустил заявление, в котором, в частности, подчеркнул, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежьяЦБ Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине

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госдума, депутат, запад