https://uz.sputniknews.ru/20220301/baxtiyor-ergashev-kak-uzbekistantsam-otlichit-feyk-ob-ukraine-ot-realnosti--video-23064831.html

Бахтиёр Эргашев: как узбекистанцам отличить фейк об Украине от реальности – видео

Бахтиёр Эргашев: как узбекистанцам отличить фейк об Украине от реальности – видео

Что ждет страну в вопросах интеграции с ЕАЭС и почему люди поддаются провокациям в соцсетях, эксперт рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.

2022-03-01T21:42+0500

2022-03-01T21:42+0500

2022-03-01T21:42+0500

видео

бахтиёр эргашев

фейки

украина

еаэс

провокации

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Украина сейчас — тема номер один и в соцсетях, и в живом общении. Исключением не стал и Узбекистан. Некоторые пользователи "вывешивают" на аватарках в Facebook флаги в поддержку Киева.Как на узбекистанцев и других пользователей влияют антироссийские фейки? Почему узбекистанцам не стоит переживать за переводы из России? Что ждет Москву и Ташкент в будущем? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью с директором Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёром Эргашевым .Россия — главный внешнеторговый партнер Узбекистана, напомнил Эргашев. Поэтому события вокруг спецоперации Москвы несомненно будут влиять на экономику республики, и логично, что гражданам небезразлично происходящее.Однако, по мнению аналитика, любые военные действия заканчиваются переговорами.Он также отмечает, что процессы интеграции внутри ЕАЭС, движение навстречу и уплотнение контактов между Россией и Узбекистаном будут продолжены, несмотря ни на что. Подтверждение тому, по словам эксперта, - визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Нур-Султан на встречу стран-членов и наблюдателей ЕАЭС в конце февраля.Все бы хорошо, но информационная война, которую затеял Запад, не дает простым людям понять, что происходит. Среди узбекистанцев ходят тревожные слухи о якобы вторжении России на Украину.Тем не менее он отметил, что более 70-80% пользователей сети на антироссийские фейки не ведутся. Эти данные получены вследствие мониторинга всех соцсетей, который проводит Центр исследовательских инициатив Ma’no.Будут ли проблемы с переводом узбекистанцев из России в Узбекистан? Какие глобальные перемены ждут весь мир, Узбекистан и Россию? Ответы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

бахтиёр эргашев, фейки, украина, еаэс, провокации, видео