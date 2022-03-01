https://uz.sputniknews.ru/20220301/baxtiyor-ergashev-kak-uzbekistantsam-otlichit-feyk-ob-ukraine-ot-realnosti--video-23064831.html
Бахтиёр Эргашев: как узбекистанцам отличить фейк об Украине от реальности – видео
Бахтиёр Эргашев: как узбекистанцам отличить фейк об Украине от реальности – видео
Что ждет страну в вопросах интеграции с ЕАЭС и почему люди поддаются провокациям в соцсетях, эксперт рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.
2022-03-01T21:42+0500
2022-03-01T21:42+0500
2022-03-01T21:42+0500
видео
бахтиёр эргашев
фейки
украина
еаэс
провокации
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Украина сейчас — тема номер один и в соцсетях, и в живом общении. Исключением не стал и Узбекистан. Некоторые пользователи "вывешивают" на аватарках в Facebook флаги в поддержку Киева.Как на узбекистанцев и других пользователей влияют антироссийские фейки? Почему узбекистанцам не стоит переживать за переводы из России? Что ждет Москву и Ташкент в будущем? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью с директором Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёром Эргашевым .Россия — главный внешнеторговый партнер Узбекистана, напомнил Эргашев. Поэтому события вокруг спецоперации Москвы несомненно будут влиять на экономику республики, и логично, что гражданам небезразлично происходящее.Однако, по мнению аналитика, любые военные действия заканчиваются переговорами.Он также отмечает, что процессы интеграции внутри ЕАЭС, движение навстречу и уплотнение контактов между Россией и Узбекистаном будут продолжены, несмотря ни на что. Подтверждение тому, по словам эксперта, - визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Нур-Султан на встречу стран-членов и наблюдателей ЕАЭС в конце февраля.Все бы хорошо, но информационная война, которую затеял Запад, не дает простым людям понять, что происходит. Среди узбекистанцев ходят тревожные слухи о якобы вторжении России на Украину.Тем не менее он отметил, что более 70-80% пользователей сети на антироссийские фейки не ведутся. Эти данные получены вследствие мониторинга всех соцсетей, который проводит Центр исследовательских инициатив Ma’no.Будут ли проблемы с переводом узбекистанцев из России в Узбекистан? Какие глобальные перемены ждут весь мир, Узбекистан и Россию? Ответы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бахтиёр эргашев, фейки, украина, еаэс, провокации, видео
Бахтиёр Эргашев: как узбекистанцам отличить фейк об Украине от реальности – видео
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Что ждет страну в вопросах интеграции с ЕАЭС и почему люди поддаются провокациям в соцсетях, эксперт рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.
Украина сейчас — тема номер один и в соцсетях, и в живом общении. Исключением не стал и Узбекистан. Некоторые пользователи "вывешивают" на аватарках в Facebook флаги в поддержку Киева.
Как на узбекистанцев и других пользователей влияют антироссийские фейки? Почему узбекистанцам не стоит переживать за переводы из России? Что ждет Москву и Ташкент в будущем? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью с директором Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёром Эргашевым .
Россия — главный внешнеторговый партнер Узбекистана, напомнил Эргашев. Поэтому события вокруг спецоперации Москвы несомненно будут влиять на экономику республики, и логично, что гражданам небезразлично происходящее.
Однако, по мнению аналитика, любые военные действия заканчиваются переговорами.
"Россия и Украина в любом случае будут выходить на какие-то договорённости. Вряд ли активная фаза военных действий продлится более двух недель. На Украине начнутся политические реформы и изменения политического характера", - считает Эргашев.
Он также отмечает, что процессы интеграции внутри ЕАЭС, движение навстречу и уплотнение контактов между Россией и Узбекистаном будут продолжены, несмотря ни на что. Подтверждение тому, по словам эксперта, - визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Нур-Султан на встречу стран-членов и наблюдателей ЕАЭС в конце февраля.
Все бы хорошо, но информационная война, которую затеял Запад, не дает простым людям понять, что происходит. Среди узбекистанцев ходят тревожные слухи о якобы вторжении России на Украину.
"Не хочу никого обижать, но обывательское мышление - оно такое. Можно восемь лет не замечать убийства сотни детей на Донбасе, не замечать бесконечных обстрелов, не вывешивать никаких траурных флагов. А потом вдруг в один день начать вывешивать жовто-блакитные флаги у себя на аватарках в Фейсбуке. Что здесь больше - глупости, безграмотности, просто русофобии - я не знаю", - сетует Эргашев.
Тем не менее он отметил, что более 70-80% пользователей сети на антироссийские фейки не ведутся. Эти данные получены вследствие мониторинга всех соцсетей, который проводит Центр исследовательских инициатив Ma’no.
Будут ли проблемы с переводом узбекистанцев из России в Узбекистан? Какие глобальные перемены ждут весь мир, Узбекистан и Россию? Ответы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.