https://uz.sputniknews.ru/20220301/pravitelstvo-perevodit-registratsiyu-smerti-v-tsifru-23054746.html

Правительство переводит регистрацию смерти в “цифру”

Правительство переводит регистрацию смерти в “цифру”

Действующий порядок выдачи медучреждениями свидетельств о смерти отменяется. Новый начнет действовать по стране с июля 2022 года.

2022-03-01T17:23+0500

2022-03-01T17:23+0500

2022-03-01T17:23+0500

общество

правительство

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смерть

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. С 1 июля текущего года в Узбекистане вводится порядок формирования медицинских справок о смерти только через электронную систему.Соответствующее постановление принято правительством 25 января, сообщает Министерство юстиции республики.Отмечается, что в Ташкенте этот порядок заработает раньше — уже с 1 апреля. Действующий порядок выдачи медучреждениями медицинских свидетельства о смерти отменяется.Как поясняет минюста, регистрация смерти будет осуществляться следующим образом.После подтверждения факта смерти работник лечебно-профилактического учреждения будет отправлять информацию об умершем в ЗАГС через автоматизированную информационную систему.В ЗАГСе через информационную систему автоматически зафиксируется запись акта о смерти. Затем эту информацию в электронном виде отправят в медучреждение и пенсионный фонд.После этого работник медучреждения выдаст заявителям в двух экземплярах свидетельство о смерти с изображением QR-кода.Отделение пенсионного фонда до 5 числа каждого месяца будет перечислять на счет в коммерческом банке денежные средства в размере не менее общей суммы пособий на погребение, выплаченных в данном регионе в прошлом месяце.На основании справки о смерти банк направит электронный запрос в пенсионный фонд и далее произведет выплату пенсии за счет ранее профинансированных средств.Гербовое свидетельство о смерти можно будет получить в ЗАГСе. Оно будет выдаваться близким родственникам и наследникам умершего в любое время по экстерриториальному принципу либо отправит его по почте на адрес, указанный в заявлении.Читайте также:На Едином портале госуслуг будут доступны архивы ЗАГС>>

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