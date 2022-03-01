https://uz.sputniknews.ru/20220301/tretiy-samolet-s-evakuirovannymi-iz-ukrainy-uzbekistantsami-vyletel-v-tashkent---video-23057001.html

Третий самолет с эвакуированными из Украины узбекистанцами вылетел в Ташкент - видео

Третий самолет с эвакуированными из Украины узбекистанцами вылетел в Ташкент - видео

Всего Узбекистан вернул на родину 762 человека. В ближайшее время власти намерены эвакуировать более 1,5 тысячи узбекистанцев.

2022-03-01T18:42+0500

2022-03-01T18:42+0500

2022-03-01T18:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

самолет

украина

ташкент

польша

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Третий по счету спецрейс узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways с эвакуированными из Украины узбекистанцами на борту вылетел во вторник из польского города Катовице.Как заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, самолет вывез на родину 253 пассажира. Среди них – 68 женщин, 54 ребенка и 12 младенцев. В Ташкенте они будут ориентировочно в 20.45.Ранее сообщалось, что в ближайшее время из Украины планируется вывезти более 1,5 тысячи граждан Узбекистана. Эвакуационные рейсы будут курсировать ежедневно. В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Всего на территории Украины находится около 4,3 тысячи узбекистанцев.Ситуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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самолет, украина, ташкент, польша, узбекистан