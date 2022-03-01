https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-uzbekistan-s-ukrainy-vernulos-bolee-500-chelovek-23045368.html

В Узбекистан с Украины вернулось более 500 человек

В Узбекистан с Украины вернулось более 500 человек

Очередной рейс с эвакуированными гражданами приземлился в Ташкенте 1 марта 2022 г.

2022-03-01T11:22+0500

2022-03-01T11:22+0500

2022-03-01T11:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

украина

ташкент

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Еще 258 граждан Узбекистана, эвакуированных с Украины, прибыли в Ташкент спецрейсом из Польши, сообщает пресс-служба МИД республики.Узбекистанцев из польского города Катовице на родину перевезли специальным рейсом АО "Uzbekistan Airways" во вторник утром."По состоянию на 1 марта текущего года, совместными усилиями дипломатических миссий и соответствующих ведомств Узбекистана из Украины на Родину возвращено 509 чел", - говорится в сообщении пресс-службы.Еще более 650 узбекистанцев сейчас находятся в накопительной зоне на контрольно-пропускном пункте "Карачова" на польско-украинской границе. Для эвакуированных граждан созданы все необходимые условия, для их вывоза будет организовано еще несколько дополнительных эвакуационных рейса.Сотрудники посольства Узбекистана в Польше занимаются решением проблем сограждан и координируют их сбор в аэропорту, в представительстве работает круглосуточный штаб, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.По сообщению МИД, в ближайшее время планируется вывезти с Украины через Польшу более 1,5 тысяч граждан Узбекистана. С 26 февраля через КПП "Карачова" прошло более 800 узбекистанцев, еще 400 ждут возможности пересечь границу на украинской стороне. Еще около 400 человек находятся во Львове. Эвакуационные рейсы будут курсировать ежедневно. В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Всего на территории Украины находится около 4,3 тысяч узбекистанцев.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Армен Гаспарян: что происходит на Украине сейчас? — видео >>Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства: видео >>

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узбекистан, украина, ташкент, эвакуация