https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-uzbekistane-snova-poyavilsya-komitet-po-delam-jenschin---ego-funktsii-izmenilis-23058865.html

В Узбекистане снова появился Комитет по делам женщин - его функции изменились

В Узбекистане снова появился Комитет по делам женщин - его функции изменились

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса утвердили кандидатуру нового руководителя Комитета по делам женщин и семьи.

2022-03-01T19:03+0500

2022-03-01T19:03+0500

2022-03-01T19:03+0500

общество

комитет женщин узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане воссоздали Комитет женщин. Таково было решение Шавката Мирзиёева, которое он озвучил в ходе совещания, посвященного поддержке женщин и повышению их роли в жизни общества.Теперь в компетенции вновь созданной структуры входит также и охрана семейных ценностей. Комитет будет заниматься делами женщин и семьи. Утверждена и кандидатура нового руководителя – на эту должность назначена Зулайхо Махкамова, которая ранее возглавляла администрацию Туракурганского района Наманганской области. Одновременно она станет вице-премьером и членом Сената Олий Мажлиса. Главы областных, районных и городских комитетов по делам семьи и женщин станут заместителями местных хокимов. Новый госкомитет будет курировать работу Фонда поддержки женщин и Фонда "Женской тетради".Читайте также:Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей >>

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