https://uz.sputniknews.ru/20220201/jenschinam-uzbekistana-pribavyat-staj-za-detey-22492347.html

Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей

Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей

Сенат рассмотрит поправки в закон “О государственном пенсионном обеспечении граждан”, предусматривающие увеличение стажа за отпуск по уходу за ребенком.

2022-02-01T19:26+0500

2022-02-01T19:26+0500

2022-02-01T19:26+0500

общество

узбекистан

дети

стаж

женщины

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Депутаты готовятся рассмотреть ряд поправок в законодательство, касающихся пенсионного обеспечения граждан.По данным информационной службы Сената, во вторник прошло заседание Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ, на котором обсуждались вопросы предстоящего пленарного заседания парламента.В частности, рассмотрен закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства”.Им вносятся изменения и дополнения в Трудовой, Гражданский и Налоговый кодексы, а также в ряд законов, в том числе “О государственном пенсионном обеспечении граждан”.Ранее сообщалось, что двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 3 февраля. Депутаты обсудят законы о географических указаниях, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты страны в связи с принятием Конституционного закона “О чрезвычайном положении” и усилением охраны объектов материального культурного наследия.Также рассмотрят изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности, в законы, касающиеся усиления гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства, и другое.

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