https://uz.sputniknews.ru/20220201/jenschinam-uzbekistana-pribavyat-staj-za-detey-22492347.html
Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей
Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей
Сенат рассмотрит поправки в закон “О государственном пенсионном обеспечении граждан”, предусматривающие увеличение стажа за отпуск по уходу за ребенком.
2022-02-01T19:26+0500
2022-02-01T19:26+0500
2022-02-01T19:26+0500
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узбекистан
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стаж
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Депутаты готовятся рассмотреть ряд поправок в законодательство, касающихся пенсионного обеспечения граждан.По данным информационной службы Сената, во вторник прошло заседание Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ, на котором обсуждались вопросы предстоящего пленарного заседания парламента.В частности, рассмотрен закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства”.Им вносятся изменения и дополнения в Трудовой, Гражданский и Налоговый кодексы, а также в ряд законов, в том числе “О государственном пенсионном обеспечении граждан”.Ранее сообщалось, что двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 3 февраля. Депутаты обсудят законы о географических указаниях, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты страны в связи с принятием Конституционного закона “О чрезвычайном положении” и усилением охраны объектов материального культурного наследия.Также рассмотрят изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности, в законы, касающиеся усиления гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства, и другое.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, дети, стаж, женщины
Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей
Сенат рассмотрит поправки в закон “О государственном пенсионном обеспечении граждан”, предусматривающие увеличение стажа за отпуск по уходу за ребенком.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Депутаты готовятся рассмотреть ряд поправок в законодательство, касающихся пенсионного обеспечения граждан.
По данным
информационной службы Сената, во вторник прошло заседание Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ, на котором обсуждались вопросы предстоящего пленарного заседания парламента.
В частности, рассмотрен закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства”.
Им вносятся изменения и дополнения в Трудовой, Гражданский и Налоговый кодексы, а также в ряд законов, в том числе “О государственном пенсионном обеспечении граждан”.
“Законом “О государственном пенсионном обеспечении граждан” предусмотрено включение в трудовой стаж не более шестилетнего периода вместе со временем нахождения в отпусках по уходу за ребенком (ранее это было 3 года)”, — поясняется в сообщении.
Ранее сообщалось
, что двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 3 февраля.
Депутаты обсудят законы о географических указаниях, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты страны в связи с принятием Конституционного закона “О чрезвычайном положении” и усилением охраны объектов материального культурного наследия.
Также рассмотрят изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности, в законы, касающиеся усиления гарантий прав граждан и субъектов предпринимательства, и другое.