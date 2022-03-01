https://uz.sputniknews.ru/20220301/voennym-ukrainy-zablokirovali-vyxod-k-azovskomu-moryu---minoborony-rf-23060277.html

Военным Украины заблокировали выход к Азовскому морю - Минобороны РФ

Военным Украины заблокировали выход к Азовскому морю - Минобороны РФ

В Минобороны России сообщили, на какое расстояние продвинулись войска ДНР и ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ.

2022-03-01T19:23+0500

2022-03-01T19:23+0500

2022-03-01T19:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

украина

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.За сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, подразделения ДНР продвинулись на 19 километров. Войска же ЛНР при огневой поддержке российских вооруженных сил с начала операции продвинулась на 61 километр.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики >>

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минобороны рф, украина