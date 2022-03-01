https://uz.sputniknews.ru/20220301/voennym-ukrainy-zablokirovali-vyxod-k-azovskomu-moryu---minoborony-rf-23060277.html
Военным Украины заблокировали выход к Азовскому морю - Минобороны РФ
Военным Украины заблокировали выход к Азовскому морю - Минобороны РФ
В Минобороны России сообщили, на какое расстояние продвинулись войска ДНР и ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ.
2022-03-01T19:23+0500
2022-03-01T19:23+0500
2022-03-01T19:23+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
украина
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.За сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, подразделения ДНР продвинулись на 19 километров. Войска же ЛНР при огневой поддержке российских вооруженных сил с начала операции продвинулась на 61 километр.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики >>
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минобороны рф, украина
Военным Украины заблокировали выход к Азовскому морю - Минобороны РФ
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В Минобороны России сообщили, на какое расстояние продвинулись войска ДНР и ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. <...> С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.
Игорь Конашенков
Официальный представитель Министерства обороны России
За сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, подразделения ДНР продвинулись на 19 километров. Войска же ЛНР при огневой поддержке российских вооруженных сил с начала операции продвинулась на 61 километр.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.
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