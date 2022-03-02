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Слёзы и отчаяние: Донбасс в лицах его жителей — фото
Слёзы и отчаяние: Донбасс в лицах его жителей — фото
Эти душераздирающие фото никого не могут оставить равнодушным.
2022-03-02T12:33+0500
2022-03-02T12:33+0500
2022-03-02T12:38+0500
фото
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Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. По словам Путина, это был шаг в ответ на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.Первые часы было спокойно, а потом пошли сообщения об обстрелах со стороны украинских военных.Как сейчас живут жители Донбасса — в фотоленте Sputnik.
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Слёзы и отчаяние: Донбасс в лицах его жителей — фото 12:33 02.03.2022 (обновлено: 12:38 02.03.2022) Подписаться на
Долгие годы жители ЛНР и ДНР были невольными заложниками разгоревшегося в регионе конфликта.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины.
По словам Путина, это был шаг в ответ на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.
Первые часы было спокойно, а потом пошли сообщения об обстрелах со стороны украинских военных.
Как сейчас живут жители Донбасса — в фотоленте
Sputnik
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© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк Местные жители на одной из улиц в городе Счастье в Луганской народной республике.
Местные жители на одной из улиц в городе Счастье в Луганской народной республике.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк Мужчина в своей квартире в городе Счастье в Луганской народной республике.
Мужчина в своей квартире в городе Счастье в Луганской народной республике.
© Sputnik / Igor Rodionov / Перейти в фотобанк Военнослужащий народной милиции ДНР под Мариуполем.
Военнослужащий народной милиции ДНР под Мариуполем.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк Мужчина в подвале жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике.
Мужчина в подвале жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике.
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк Местные жительницы во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике.
Местные жительницы во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанк
Жительница села Пищевик, которое перешло под контроль войск Донецкой народной Республики.
Жительница села Пищевик, которое перешло под контроль войск Донецкой народной Республики.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанк
Женщины несут фотографии погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР. 25 февраля, в результате массивного обстрела со стороны ВСУ школы №50, от прямого попадания снаряда трагически погибли две учительницы: Кудрик Елена Павловна (1969 года рождения) и Иванова Елена Викторовна (1977 года рождения).
Женщины несут фотографии погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР. 25 февраля, в результате массивного обстрела со стороны ВСУ школы №50, от прямого попадания снаряда трагически погибли две учительницы: Кудрик Елена Павловна (1969 года рождения) и Иванова Елена Викторовна (1977 года рождения).
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк Мужчина достает осколки из разбитого окна в жилом доме в городе Счастье в Луганской народной республике.
Мужчина достает осколки из разбитого окна в жилом доме в городе Счастье в Луганской народной республике.
© Sputnik / Sergei Averin / Перейти в фотобанк Пожилая женщина плачет около жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела.
Пожилая женщина плачет около жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанк
Житель села Пищевик, которое перешло под контроль войск Донецкой народной Республики.
Житель села Пищевик, которое перешло под контроль войск Донецкой народной Республики.