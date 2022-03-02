https://uz.sputniknews.ru/20220302/23074067.html

Слёзы и отчаяние: Донбасс в лицах его жителей — фото

Слёзы и отчаяние: Донбасс в лицах его жителей — фото

Эти душераздирающие фото никого не могут оставить равнодушным.

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2022-03-02T12:33+0500

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Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. По словам Путина, это был шаг в ответ на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.Первые часы было спокойно, а потом пошли сообщения об обстрелах со стороны украинских военных.Как сейчас живут жители Донбасса — в фотоленте Sputnik.

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