https://uz.sputniknews.ru/20220302/amerikanskie-energetiki-prosyat-isklyuchit-rossiyskiy-uran-iz-pod-sanktsiy-23078996.html

Американские энергетики просят исключить российский уран из-под санкций

Американские энергетики просят исключить российский уран из-под санкций

В США не ведется собственная добыча и переработка урана. Почти половину необходимого сырья Штаты получают из России, Казахстана и Узбекистана.

2022-03-02T14:34+0500

2022-03-02T14:34+0500

2022-03-02T14:34+0500

в мире

энергетика

уран

санкции

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Американские энергетические компании пытаются повлиять на власти США и призывают Белый дом не вводить санкции на импорт урана из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Сообщается, что электроэнергетические компании ядерной отрасли, включая Duke Energy Corp и Exelon Corp, предпринимают усилия по лоббированию, чтобы уран был исключен из-под возможных будущих санкций.В Национальном институте энергетики США (National Energy Institute, NEI), объединяющем энергетические компании ядерной отрасли, заявили, что поддерживают диверсификацию поставок урана, пишет агентство. Отмечается, что в настоящий момент в США не ведется собственная добыча и переработка урана. Почти половину необходимого сырья Штаты получают из России, Казахстана и Узбекистана.Новые санкции в отношении России страны Запада инициировали в минувшие выходные. Под ограничения со стороны США и Великобритании подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Они предполагают блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран. В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США должны были закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые переводы с его участием. Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".В связи с ситуацией Сбербанк в среду принял решение вообще уйти с европейского рынка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.Очередные западные рестрикции последовали после того, как Россия объявила о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Ситуация там обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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энергетика, уран, санкции