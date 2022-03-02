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Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара
Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара
Легкий и быстрый творожный пирог с хрустящей корочкой сможет приготовить даже ребенок. Хоть в рецепте ни грамма сахара, сладость ему придадут сухофрукты и он обязательно придется по вкусу всем, кто его попробует.
2022-03-02T07:00+0500
2022-03-02T07:00+0500
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Творожный пирог - готовится быстро, съедается еще быстрее. Прекрасно подходит для завтрака и для первых кулинарных опытов с детьми.Ингредиенты: Приготовление:Застелить противень пергаментом, выложить сверху размягченное сливочное масло. Порезать его ножом и перетирать руками с мукой до образования мелкой сухой крошки. Половину крошки отложить, оставшуюся половину разровнять и слегка утрамбовать.Творог взбить с яйцами, добавить сухофрукты. Вылить на мучную крошку. Посыпать сверху отложенной мучной крошкой и выпекать до золотистого цвета. Готовый пирог порезать на квадраты и подавать холодным или горячим.Читайте также: Три лучших рецепта блинов - на молоке, воде и кефире.
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пирог, рецепт

Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара

07:00 02.03.2022
© Pixabay/congersdesignПирог
Пирог - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2022
© Pixabay/congersdesign
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Легкий и быстрый творожный пирог с хрустящей корочкой сможет приготовить даже ребенок. Хоть в рецепте ни грамма сахара, сладость ему придадут сухофрукты и он обязательно придется по вкусу всем, кто его попробует.
Творожный пирог - готовится быстро, съедается еще быстрее. Прекрасно подходит для завтрака и для первых кулинарных опытов с детьми.

Ингредиенты:

Масло - 1 пачка
Мука - 1,5-2 стакана
Творог - 1 пачка
Яйца - 2 шт.
Изюм, курага
Приготовление:
Застелить противень пергаментом, выложить сверху размягченное сливочное масло. Порезать его ножом и перетирать руками с мукой до образования мелкой сухой крошки. Половину крошки отложить, оставшуюся половину разровнять и слегка утрамбовать.
Творог взбить с яйцами, добавить сухофрукты. Вылить на мучную крошку. Посыпать сверху отложенной мучной крошкой и выпекать до золотистого цвета. Готовый пирог порезать на квадраты и подавать холодным или горячим.
Читайте также: Три лучших рецепта блинов - на молоке, воде и кефире.
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