https://uz.sputniknews.ru/20221227/nejnyy-i-xrustyaschiy-legkiy-tvorojnyy-pirog-bez-saxara-23060736.html
Нежный и хрустящий: рецепт легкого творожного пирога без сахара
Нежный и хрустящий: рецепт легкого творожного пирога без сахара
Легкий и быстрый творожный пирог с хрустящей корочкой сможет приготовить даже ребенок. Хоть в рецепте ни грамма сахара, сладость ему придадут сухофрукты и он обязательно придется по вкусу всем, кто его попробует.
2022-12-27T22:03+0500
2022-12-27T22:03+0500
2022-12-27T22:03+0500
это интересно
пирог
рецепт
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Творожный пирог готовится быстро, съедается еще быстрее. Прекрасно подходит для завтрака и для первых кулинарных опытов с детьми.Ингредиенты: ПриготовлениеЗастелить противень пергаментом, выложить сверху размягченное сливочное масло. Порезать его ножом и перетирать руками с мукой до образования мелкой сухой крошки. Половину крошки отложить, оставшуюся половину разровнять и слегка утрамбовать.Творог взбить с яйцами, добавить сухофрукты. Вылить на мучную крошку. Посыпать сверху отложенной мучной крошкой и выпекать до золотистого цвета. Готовый пирог порезать на квадраты и подавать холодным или горячим.Читайте также: Три лучших рецепта блинов — на молоке, воде и кефире
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рецепт творожный пирог сухофрукты мука яйца творог изюм курага сливочное масло крамбл без сахара пп
рецепт творожный пирог сухофрукты мука яйца творог изюм курага сливочное масло крамбл без сахара пп
Нежный и хрустящий: рецепт легкого творожного пирога без сахара
Легкий и быстрый творожный пирог с хрустящей корочкой сможет приготовить даже ребенок. Хоть в рецепте ни грамма сахара, сладость ему придадут сухофрукты и он обязательно придется по вкусу всем, кто его попробует.
Творожный пирог готовится быстро, съедается еще быстрее. Прекрасно подходит для завтрака и для первых кулинарных опытов с детьми.
Ингредиенты:
Застелить противень пергаментом, выложить сверху размягченное сливочное масло. Порезать его ножом и перетирать руками с мукой до образования мелкой сухой крошки. Половину крошки отложить, оставшуюся половину разровнять и слегка утрамбовать.
Творог взбить с яйцами, добавить сухофрукты. Вылить на мучную крошку. Посыпать сверху отложенной мучной крошкой и выпекать до золотистого цвета. Готовый пирог порезать на квадраты и подавать холодным или горячим.