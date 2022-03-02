https://uz.sputniknews.ru/20220302/rossiyskaya-aviakompaniya-ostavila-v-samarkande-chast-bagaja-23090385.html
Российская авиакомпания оставила в Самарканде часть багажа
Российская авиакомпания оставила в Самарканде часть багажа
Самолет "ИрАэро" из-за ограничений по взлетной массе вылетел из Самарканда без части багажа. Его обещают привезти уже сегодня.
2022-03-02T17:42+0500
2022-03-02T17:42+0500
2022-03-02T17:42+0500
общество
авиакомпания
самолет
самарканд
багаж
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российская авиакомпанией, выполнявшая чартерный рейс из Самарканда в Иркутск 28 февраля, не взяла на борт багаж 61 пассажира.Речь о рейсе IAE598 авиакомпании “ИрАэро”. По данным Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана, перед вылетом из аэропорта Самарканд экипажем воздушного судна RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100) было принято решение дозаправиться топливом с учетом встречного ветра на эшелоне полета.Там пояснили, что оставшийся груз вылетит в пункт назначения 2 марта по договоренности “ИрАэро” с авиакомпанией “Сибирь”, осуществляющей рейс по тому же маршруту.
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Sputnik Узбекистан
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авиакомпания, самолет, самарканд, багаж
Российская авиакомпания оставила в Самарканде часть багажа
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Самолет "ИрАэро" из-за ограничений по взлетной массе вылетел из Самарканда без части багажа. Его обещают привезти уже сегодня.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российская авиакомпанией, выполнявшая чартерный рейс из Самарканда в Иркутск 28 февраля, не взяла на борт багаж 61 пассажира.
Речь о рейсе IAE598 авиакомпании “ИрАэро”. По данным
Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана, перед вылетом из аэропорта Самарканд экипажем воздушного судна RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100) было принято решение дозаправиться топливом с учетом встречного ветра на эшелоне полета.
“По этой причине экипаж вылетел из Самарканда с общим количеством 90 пассажиров и 423 кг багажа на борту. Из-за ограничения по взлетной массе на данном самолете, в аэропорту не был загружен на борт багаж 61 пассажира”, - говорится в заявлении Узавиации.
Там пояснили, что оставшийся груз вылетит в пункт назначения 2 марта по договоренности “ИрАэро” с авиакомпанией “Сибирь”, осуществляющей рейс по тому же маршруту.