https://uz.sputniknews.ru/20220302/rossiyskaya-aviakompaniya-ostavila-v-samarkande-chast-bagaja-23090385.html

Российская авиакомпания оставила в Самарканде часть багажа

Российская авиакомпания оставила в Самарканде часть багажа

Самолет "ИрАэро" из-за ограничений по взлетной массе вылетел из Самарканда без части багажа. Его обещают привезти уже сегодня.

2022-03-02T17:42+0500

2022-03-02T17:42+0500

2022-03-02T17:42+0500

общество

авиакомпания

самолет

самарканд

багаж

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российская авиакомпанией, выполнявшая чартерный рейс из Самарканда в Иркутск 28 февраля, не взяла на борт багаж 61 пассажира.Речь о рейсе IAE598 авиакомпании “ИрАэро”. По данным Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана, перед вылетом из аэропорта Самарканд экипажем воздушного судна RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100) было принято решение дозаправиться топливом с учетом встречного ветра на эшелоне полета.Там пояснили, что оставшийся груз вылетит в пункт назначения 2 марта по договоренности “ИрАэро” с авиакомпанией “Сибирь”, осуществляющей рейс по тому же маршруту.

самарканд

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авиакомпания, самолет, самарканд, багаж