https://uz.sputniknews.ru/20220302/tolko-pravda-v-rossii-zapustili-spetsportal-obyasnyaemrf-23085980.html
Только правда: в России запустили спецпортал "Объясняем.РФ"
Только правда: в России запустили спецпортал "Объясняем.РФ"
Ресурс станет источником проверенной и оперативной информации по самым актуальным вопросам. Здесь можно будет, в том числе, найти разбор фейков.
2022-03-02T16:04+0500
2022-03-02T16:04+0500
2022-03-03T10:36+0500
россия
фейки
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Правительство России запустило портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.Ресурс станет источником проверенной и оперативной информации, которую правительству важно донести до людей, пояснил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ". На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.По словам Чернышенко, мониторинг поступающих вопросов будет осуществляться постоянно, ответы будут формироваться максимально оперативно, в работу будут вовлечены все министерства и ведомства.Здесь уже можно найти ответы на вопросы, останутся ли все соцвыплаты россиянам, что будет с импортными лекарствами первой необходимости, как работают аэропорты, как помогут тем, кто застрял на российских курортах. И что важно в данное время — разбор фейков. Так уже опровергнуты сообщения о том, что в ЦБ заявили о заморозке вкладов населения и том, что не работает сервис "Сбербанк Онлайн".
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фейки
Только правда: в России запустили спецпортал "Объясняем.РФ"
16:04 02.03.2022 (обновлено: 10:36 03.03.2022) Подписаться на
Ресурс станет источником проверенной и оперативной информации по самым актуальным вопросам. Здесь можно будет в том числе найти разбор фейков.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Правительство России запустило портал "Объясняем.РФ
" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.
Ресурс станет источником проверенной и оперативной информации, которую правительству важно донести до людей, пояснил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ
". На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.
"Граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через форму обратной связи. Обращение можно будет направить через страницы "Объясняем.РФ" в социальных сетях: в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Viber", — добавил вице-премьер.
По словам Чернышенко, мониторинг поступающих вопросов будет осуществляться постоянно, ответы будут формироваться максимально оперативно, в работу будут вовлечены все министерства и ведомства.
Здесь уже можно найти ответы на вопросы, останутся ли все соцвыплаты россиянам, что будет с импортными лекарствами первой необходимости, как работают аэропорты, как помогут тем, кто застрял на российских курортах.
И что важно в данное время — разбор фейков. Так уже опровергнуты сообщения о том, что в ЦБ заявили о заморозке вкладов населения и том, что не работает сервис "Сбербанк Онлайн".