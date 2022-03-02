https://uz.sputniknews.ru/20220302/uzbekistantsam-napomnili-ob-otvetstvennosti-za-slujbu-v-zarubejnoy-armii-23075323.html

Узбекистанцам напомнили об ответственности за службу в зарубежной армии

Узбекистанцам напомнили об ответственности за службу в зарубежной армии

Власти Узбекистана напомнили о законодательстве, предусматривающем уголовное наказание за службу в Вооруженных силах иностранного государства.

2022-03-02T12:03+0500

2022-03-02T12:03+0500

2022-03-02T12:03+0500

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узбекистан

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило в своем Telegram-канале об уголовной ответственности за военную службу в иностранном государстве.В ведомстве отметили, что действующее законодательство предусматривает за это наказание в виде пяти лет лишения свободы.Напоминание появилось на фоне ранее высказанных заявлений офиса президента Украины о создании в стране иностранного легиона для добровольцев из других стран. Там отметили, что желающих хватит на два легиона.Однако, по мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, формирование Киевом "иностранного легиона" наемников говорит о нежелании украинцев воевать за прозападный режим и недоверии руководства страны к военным самой Украины.Тем временем наемники на Украине находятся уже довольно давно, напоминает военный эксперт Алексей Леонков. Их называли военными специалистами. Основная их масса — это британцы и американцы. Они сосредоточена на востоке страны и их численность оценивается в пределах четырех тысяч.По словам эксперта, сейчас они могут попасть в "котел", поэтому Зеленский нашел им универсальный выход, организуя "интербригаду", которая будет штатным подразделением ВСУ.Ситуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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армия, узбекистан, вооруженные силы