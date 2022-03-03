Всегда в дороге: как живут кочевники в Египте - фото

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Сафа, 15 лет, позирует для фото во время стоянки у шоссе в провинции Кафр-эш-Шейх в дельте Нила.
Сафа, 15 лет, позирует для фото во время стоянки у шоссе в провинции Кафр-эш-Шейх в дельте Нила.
Эман, 13 лет, доит коров во время стоянки.
Лайла выглядывает из своей палатки, разбитой на время стоянки.
Семейный обед по-бедуински.
Бедуинка отдыхает у канала после перегона овец и коров.
Приготовление пищи в пути - непростая задача.
Дети везде одинаковы - малыши играют с животными во время стоянки.
Бабушка Мариам, 1913 г.р., отдыхает в палатке.
Женщина в традиционной бедуинской одежде пасет овец и коров.
Семья кочевников греется возле костра после сильного ливня.