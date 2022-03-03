Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220303/23124245.html
Всегда в дороге: как живут кочевники в Египте - фото
Всегда в дороге: как живут кочевники в Египте - фото
Бедуины - вечные странники египетских пустынь. Как живет загадочный народ смотрите в фотоподборке Sputnik.
2022-03-03T22:00+0500
2022-03-03T22:00+0500
фото
кочевник
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23124251_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_260f0b179ec2ccd7d24a09a19a98bf94.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23124251_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_97a8df62a344610446f891bc965ec84f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, кочевник, египет

Всегда в дороге: как живут кочевники в Египте - фото

22:00 03.03.2022
Подписаться наGoogle news
Бедуины - вечные странники египетских пустынь. Как живет загадочный народ смотрите в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Сафа, 15 лет, позирует для фото во время стоянки у шоссе в провинции Кафр-эш-Шейх в дельте Нила.

Сафа, 15 лет, позирует для фото во время стоянки у шоссе в провинции Кафр-эш-Шейх в дельте Нила. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Сафа, 15 лет, позирует для фото во время стоянки у шоссе в провинции Кафр-эш-Шейх в дельте Нила.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Эман, 13 лет, доит коров во время стоянки.

Эман, 13 лет, доит коров во время стоянки. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Эман, 13 лет, доит коров во время стоянки.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Лайла выглядывает из своей палатки, разбитой на время стоянки.

Лайла выглядывает из своей палатки, разбитой на время стоянки. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Лайла выглядывает из своей палатки, разбитой на время стоянки.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Семейный обед по-бедуински.

Семейный обед по-бедуински. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Семейный обед по-бедуински.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Бедуинка отдыхает у канала после перегона овец и коров.

Бедуинка отдыхает у канала после перегона овец и коров. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Бедуинка отдыхает у канала после перегона овец и коров.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Приготовление пищи в пути - непростая задача.

Приготовление пищи в пути - непростая задача. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Приготовление пищи в пути - непростая задача.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Дети везде одинаковы - малыши играют с животными во время стоянки.

Дети везде одинаковы - малыши играют с животными во время стоянки. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Дети везде одинаковы - малыши играют с животными во время стоянки.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Бабушка Мариам, 1913 г.р., отдыхает в палатке.

Бабушка Мариам, 1913 г.р., отдыхает в палатке. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Бабушка Мариам, 1913 г.р., отдыхает в палатке.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Женщина в традиционной бедуинской одежде пасет овец и коров.

Женщина в традиционной бедуинской одежде пасет овец и коров. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Женщина в традиционной бедуинской одежде пасет овец и коров.

© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Семья кочевников греется возле костра после сильного ливня.

Семья кочевников греется возле костра после сильного ливня. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Hadeer Mahmoud

Семья кочевников греется возле костра после сильного ливня.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0