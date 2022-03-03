https://uz.sputniknews.ru/20220303/kitay-jestko-prigrozil-ssha-rasplatoy-za-tayvanskiy-vopros-23110358.html

Китай жестко пригрозил США расплатой за "тайваньский вопрос"

Китай жестко пригрозил США расплатой за "тайваньский вопрос"

В китайском МИД объяснили, что будет с американцами, если вдруг они начнут поддерживать тайваньских сепаратистов.

2022-03-03T16:01+0500

2022-03-03T16:01+0500

2022-03-03T16:01+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. МИД Китая назвал поддержку Тайваня американцами бесполезной.Китайская сторона также предупредила: если американцы намерены подбодрить сепаратистов, стремящихся к так называемой "независимости Тайваня", то это лишь ускорит крах сил "независимости Тайваня".За свое "рискованное поведение" США заплатят высокую цену, предупредили в МИД КНР.По его словам, кого бы американцы ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.Читайте также:

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