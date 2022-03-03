https://uz.sputniknews.ru/20220303/kitay-jestko-prigrozil-ssha-rasplatoy-za-tayvanskiy-vopros-23110358.html
Китай жестко пригрозил США расплатой за "тайваньский вопрос"
Китай жестко пригрозил США расплатой за "тайваньский вопрос"
В китайском МИД объяснили, что будет с американцами, если вдруг они начнут поддерживать тайваньских сепаратистов.
2022-03-03T16:01+0500
2022-03-03T16:01+0500
2022-03-03T16:01+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. МИД Китая назвал поддержку Тайваня американцами бесполезной.Китайская сторона также предупредила: если американцы намерены подбодрить сепаратистов, стремящихся к так называемой "независимости Тайваня", то это лишь ускорит крах сил "независимости Тайваня".За свое "рискованное поведение" США заплатят высокую цену, предупредили в МИД КНР.По его словам, кого бы американцы ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.Читайте также:
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сша, китай
Китай жестко пригрозил США расплатой за "тайваньский вопрос"
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В китайском МИД объяснили, что будет с американцами, если вдруг они начнут поддерживать тайваньских сепаратистов.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. МИД Китая назвал поддержку Тайваня американцами бесполезной.
Китайская сторона также предупредила: если американцы намерены подбодрить сепаратистов, стремящихся к так называемой "независимости Тайваня", то это лишь ускорит крах сил "независимости Тайваня".
За свое "рискованное поведение" США заплатят высокую цену, предупредили в МИД КНР.
"Если американская сторона попытается запугивать или оказывать давление на Китай с помощью таких шагов, мы хотели бы предупредить США, что перед Великой стальной стеной, образованной из 1,4 млрд китайцев, любое военное устрашение подобно жалким железным обломкам", — сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
По его словам, кого бы американцы ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".
Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.
В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.