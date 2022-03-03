https://uz.sputniknews.ru/20220303/mirziyoev-predlojil-metody-borby-s-terrorizmom-v-tsentralnoy-azii-23109278.html

Мирзиёев предложил методы борьбы с терроризмом в Центральной Азии

Мирзиёев предложил методы борьбы с терроризмом в Центральной Азии

Президент Узбекистана озвучил пять мер по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.

2022-03-03T13:22+0500

2022-03-03T13:22+0500

2022-03-03T13:22+0500

общество

мирзиёев

борьба с терроризмом

центральная азия

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул пять предложений по противодействию экстремизму и терроризму. Инициативы прозвучали на международной конференции "Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН".1. Открытие в Центральной Азии офиса Контртеррористического управления ООН. По словам главы Узбекистана, необходимо постоянно отслеживать и критически оценивать выполнение Совместного плана действий. Предложено усилить взаимодействие Узбекистана с тесное взаимодействие с ведущими международными и региональными организациями, вовлеченными в решение вопросов безопасности. 2. Создание Единой электронной сети по кибертерроризму в Центральной Азии для борьбы с терроризмом в цифровом пространстве. 3. Формирование регионального Экспертного совета из числа ведущих специалистов стран Центральной Азии. Совет займется вопросами реабилитации и реинтеграции граждан, которые вернулись из зон военных конфликтов. 4. Созыв в 2023 году в Самарканде Молодёжного совета стран Центральной и Южной Азии для обсуждения вопросов региональной безопасности. 5. Проведение в 2023 году международной конференции высокого уровня "Просвещение и религиозная толерантность". По словам президента Узбекистана, это мероприятие определит дальнейшие шаги в продвижении идей Специальной резолюции ООН.Читайте также: В Узбекистане может пройти международный Молодежный совет

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мирзиёев, борьба с терроризмом, центральная азия