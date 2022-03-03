https://uz.sputniknews.ru/20220303/pikin-evropa-ne-projivet-bez-gaza-iz-rossiyskoy-truby-23120480.html

Пикин: Европа не проживет без газа из российской трубы

Пикин: Европа не проживет без газа из российской трубы

В отличие от США, для Европы будет невозможным отказаться от российского газа и нефтепродуктов, считает эксперт.

2022-03-03T21:00+0500

2022-03-03T21:00+0500

2022-03-03T21:00+0500

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Еврокомиссия заявила, что санкции Евросоюза против России негативно отразятся на европейских странах из-за инфляции и цен в сфере энергетики. Уже сейчас цены на нефть и газ бьют рекорды и продолжают расти. При этом европейские страны слишком зависимы от поставок из России, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.О ситуации на рынке энергоресурсов, возможностях Запада по санкционному давлению на российские энергетические компании, судьбе "Северного потока-2" и альтернативных энергетических рынках для России Сергей Пикин рассказывает в полной версии интервью "Sputnik на русском".

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газ, европа, сша, видео