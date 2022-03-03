https://uz.sputniknews.ru/20220303/pikin-evropa-ne-projivet-bez-gaza-iz-rossiyskoy-truby-23120480.html
Пикин: Европа не проживет без газа из российской трубы
Пикин: Европа не проживет без газа из российской трубы
В отличие от США, для Европы будет невозможным отказаться от российского газа и нефтепродуктов, считает эксперт.
2022-03-03T21:00+0500
2022-03-03T21:00+0500
2022-03-03T21:00+0500
видео
газ
европа
сша
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Еврокомиссия заявила, что санкции Евросоюза против России негативно отразятся на европейских странах из-за инфляции и цен в сфере энергетики. Уже сейчас цены на нефть и газ бьют рекорды и продолжают расти. При этом европейские страны слишком зависимы от поставок из России, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.О ситуации на рынке энергоресурсов, возможностях Запада по санкционному давлению на российские энергетические компании, судьбе "Северного потока-2" и альтернативных энергетических рынках для России Сергей Пикин рассказывает в полной версии интервью "Sputnik на русском".
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MIA „Rosiya Segodnya“
газ, европа, сша, видео
Пикин: Европа не проживет без газа из российской трубы
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В отличие от США, для Европы будет невозможным отказаться от российского газа и нефтепродуктов, считает эксперт.
Еврокомиссия заявила, что санкции Евросоюза против России негативно отразятся на европейских странах из-за инфляции и цен в сфере энергетики. Уже сейчас цены на нефть и газ бьют рекорды и продолжают расти. При этом европейские страны слишком зависимы от поставок из России, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
"Самая сложная ситуация для Европы связана с трубопроводным газом. Здесь зависимость под 40%, при чем отдельные экономики, такие как Германия, больше чем на 50% зависимы от поставок российского газа. Поэтому отказаться одномоментно, ввести санкции будет практически невозможно", - считает эксперт.
О ситуации на рынке энергоресурсов, возможностях Запада по санкционному давлению на российские энергетические компании, судьбе "Северного потока-2" и альтернативных энергетических рынках для России Сергей Пикин рассказывает в полной версии интервью "Sputnik на русском
".