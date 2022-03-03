https://uz.sputniknews.ru/20220303/v-uzbekistane-mojet-proyti-mejdunarodnyy-molodejnyy-sovet-23107779.html

В Узбекистане может пройти международный молодежный совет

В Узбекистане может пройти международный молодежный совет

Главное из заявления президента Узбекистана — в материале.

2022-03-03T12:01+0500

2022-03-03T12:01+0500

2022-03-03T12:36+0500

общество

президент

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная конференция высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".В приветственном слове к участникам конференции, глава государства предложил созвать в Самарканде Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам президента, важнейшим условием успешного противодействия терроризму и экстремизму является эффективная молодёжная политика. Будущее стран зависит от того, каким вырастет молодое поколение, какое получит образование и воспитание, какие условия и "социальные лифты" для них будут созданы. Он отметил, что по итогам встречи важно выработать предметный План действий по расширению многостороннего сотрудничества молодёжи этих стран, обмену опытом в создании благоприятных условий для самореализации молодого поколения и формирования у него устойчивого иммунитета к идеям экстремизма и терроризма.В конференции, которая проходит в гибридном формате, принимают участие около 600 высокопоставленных лиц из Китая, России, стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и других регионов, ведущие специалисты национальных и зарубежные аналитические центры, международные и региональные организации и институты гражданского общества.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

президент, шавкат мирзиёев, узбекистан