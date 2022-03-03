https://uz.sputniknews.ru/20220303/v-uzbekistane-mojet-proyti-mejdunarodnyy-molodejnyy-sovet-23107779.html
В Узбекистане может пройти международный молодежный совет
В Узбекистане может пройти международный молодежный совет
Главное из заявления президента Узбекистана — в материале.
2022-03-03T12:01+0500
2022-03-03T12:01+0500
2022-03-03T12:36+0500
общество
президент
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная конференция высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".В приветственном слове к участникам конференции, глава государства предложил созвать в Самарканде Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам президента, важнейшим условием успешного противодействия терроризму и экстремизму является эффективная молодёжная политика. Будущее стран зависит от того, каким вырастет молодое поколение, какое получит образование и воспитание, какие условия и "социальные лифты" для них будут созданы. Он отметил, что по итогам встречи важно выработать предметный План действий по расширению многостороннего сотрудничества молодёжи этих стран, обмену опытом в создании благоприятных условий для самореализации молодого поколения и формирования у него устойчивого иммунитета к идеям экстремизма и терроризма.В конференции, которая проходит в гибридном формате, принимают участие около 600 высокопоставленных лиц из Китая, России, стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и других регионов, ведущие специалисты национальных и зарубежные аналитические центры, международные и региональные организации и институты гражданского общества.
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2022
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Sputnik Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
президент, шавкат мирзиёев, узбекистан
В Узбекистане может пройти международный молодежный совет
12:01 03.03.2022 (обновлено: 12:36 03.03.2022) Подписаться на
Президент Узбекистана предложил созвать в Самарканде Молодёжный совет стран Центральной и Южной Азии.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная конференция высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН".
В приветственном слове к участникам конференции, глава государства предложил созвать в Самарканде Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По словам президента, важнейшим условием успешного противодействия терроризму и экстремизму является эффективная молодёжная политика. Будущее стран зависит от того, каким вырастет молодое поколение, какое получит образование и воспитание, какие условия и "социальные лифты" для них будут созданы.
"Для всестороннего обсуждения всех этих вопросов предлагаем в 2023 году в Самарканде созвать предложенный нами ранее постоянно действующий Молодёжный совет стран Центральной и Южной Азии", говорится в обращении Шавката Мирзиёева.
Он отметил, что по итогам встречи важно выработать предметный План действий по расширению многостороннего сотрудничества молодёжи этих стран, обмену опытом в создании благоприятных условий для самореализации молодого поколения и формирования у него устойчивого иммунитета к идеям экстремизма и терроризма.
В конференции, которая проходит в гибридном формате, принимают участие около 600 высокопоставленных лиц из Китая, России, стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и других регионов, ведущие специалисты национальных и зарубежные аналитические центры, международные и региональные организации и институты гражданского общества.