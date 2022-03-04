https://uz.sputniknews.ru/20220304/gasparyan-otsenil-itogi-vtorogo-raunda-peregovorov-rossii-i-ukrainy--video-23131841.html
Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео
Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео
Второй раунд переговоров прошел накануне в Беловежской пуще. Какой позитивный момент увидел в ней Гаспарян?
2022-03-04T11:16+0500
2022-03-04T11:16+0500
2022-03-04T11:31+0500
видео
украина
беларусь
переговоры
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Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Главный вопрос, который удалось решить — спасение людей, гражданских лиц.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая ратификацию.При этом политик не исключил возможность проведения еще нескольких раундов переговоров с украинской делегацией.Что будет дальше российско-украинскими отношениями? Как будет развиваться ситуация? Свой прогноз дал политолог Армен Гаспарян в интервью со Sputnik.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео
11:16 04.03.2022 (обновлено: 11:31 04.03.2022) Подписаться на
В Беловежской пуще (Беларусь) состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной.
Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах.
Главный вопрос, который удалось решить — спасение людей, гражданских лиц.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая ратификацию.
При этом политик не исключил возможность проведения еще нескольких раундов переговоров с украинской делегацией.
Что будет дальше российско-украинскими отношениями? Как будет развиваться ситуация? Свой прогноз дал политолог Армен Гаспарян в интервью со Sputnik.
Спецоперация России по защите Донбасса
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.
Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.