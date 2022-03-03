https://uz.sputniknews.ru/20220303/gasparyan-nazval-glavnye-tseli-peregovorov-rossii-i-ukrainy--video-23103098.html

Гаспарян назвал главные цели переговоров России и Украины — видео

Гаспарян назвал главные цели переговоров России и Украины — видео

Второй раунд переговоров России и Украины начнется уже совсем скоро. Чего ждать? Все ответы — в видео.

2022-03-03T10:28+0500

2022-03-03T10:28+0500

2022-03-03T10:28+0500

видео

украина

переговоры

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Ранее сообщалось, что члены делегации Украины направляются на встречу с российской стороной в Беловежскую пущу Брестской области Беларуси.Однако позднее представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры состоятся, но пройдут не в Беловежской пуще, а в другом месте.Также ожидалось, что стороны начнут обсуждение уже вечером 2 марта, но накануне помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию России, сообщил, что украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет на переговоры утром 3 марта.Чего ждать от этой встречи? Какие цели преследуют обе стороны?На эти и другие вопросы подробно ответил политолог Армен Гаспарян в интервью со Sputnik.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Читайте также:

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украина, видео, переговоры