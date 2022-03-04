https://uz.sputniknews.ru/20220304/kakoy-vred-mogut-prinesti-usham-vatnye-palochki---vrachi-23120052.html

Какой вред могут принести ушам ватные палочки — врачи

Какой вред могут принести ушам ватные палочки — врачи

Как минимум, использование ватных палочек для чистки ушей может обернуться возникновением инфекций, считают московские медики.

2022-03-04T07:00+0500

2022-03-04T07:00+0500

2022-03-04T09:48+0500

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Считается, что уши необходимо регулярно чистить, и многие используют для этого ватные палочки. Однако на самом деле уши чистить не нужно, заявил в беседе РИА Новости старший научный сотрудник московского института имени Л.И. Свержевского Георгий Шадрин.Использование ватных палочек может грозить возникновением различных инфекций, считает Шадрин."Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе", — объяснил специалист. По словам Георгия Шадрина, чистя уши, человек убирает естественную природную защиту, к тому же рискует травмировать ватной палочкой кожу.При этом, как отмечает другой эксперт института Свержевского, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха Ольга Федорова, при чистке ушей можно повредить и барабанную перепонку."Травмы барабанной перепонки бывают механическими, например, когда человек чистит ухо палочкой, спичкой, или при неосторожных медицинских манипуляциях", — рассказала она.Читайте также:Неожиданно: какой продукт вызывает тромбы

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