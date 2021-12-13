https://uz.sputniknews.ru/20211213/neojidanno-kakoy-produkt-vyzyvaet-tromby-21764844.html

Неожиданно: какой продукт вызывает тромбы

Неожиданно: какой продукт вызывает тромбы

По словам врачей, риск возникновения тромбоза при употреблении этого продукта повышается в 20 раз.

2021-12-13T07:00+0500

2021-12-13T07:00+0500

2021-12-13T07:00+0500

это интересно

продукты

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21525977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3501f5321b55a4c5b6cb89fd34d2c07c.jpg

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал три продукта, которые увеличивают риск возникновения тромбов.По словам медика, вероятность развития тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозным расширением вен, ведущих сидячий образ жизни и болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями.Таким людям стоит избегать продуктов с высоким содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови.С его мнением согласилась и врач Елена Малышева. По ее словам, все, кто страдает атеросклерозом, варикозным расширением вен или принимает антикоагулянты, должны полностью исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.Читайте также: Кому категорически нельзя есть бананы

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, врач