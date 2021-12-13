https://uz.sputniknews.ru/20211213/neojidanno-kakoy-produkt-vyzyvaet-tromby-21764844.html
Неожиданно: какой продукт вызывает тромбы
Неожиданно: какой продукт вызывает тромбы
По словам врачей, риск возникновения тромбоза при употреблении этого продукта повышается в 20 раз.
2021-12-13T07:00+0500
2021-12-13T07:00+0500
2021-12-13T07:00+0500
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Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал три продукта, которые увеличивают риск возникновения тромбов.По словам медика, вероятность развития тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозным расширением вен, ведущих сидячий образ жизни и болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями.Таким людям стоит избегать продуктов с высоким содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови.С его мнением согласилась и врач Елена Малышева. По ее словам, все, кто страдает атеросклерозом, варикозным расширением вен или принимает антикоагулянты, должны полностью исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.Читайте также: Кому категорически нельзя есть бананы
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продукты, врач
Неожиданно: какой продукт вызывает тромбы
По словам врачей, риск возникновения тромбоза при употреблении этого продукта повышается в 20 раз.
Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал три продукта, которые увеличивают риск возникновения тромбов.
По словам медика, вероятность развития тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозным расширением вен, ведущих сидячий образ жизни и болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Таким людям стоит избегать продуктов с высоким содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови.
"Три продукта — это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, семь и шесть суточных доз", — цитирует Продеуса РИА Новости
.
С его мнением согласилась и врач Елена Малышева. По ее словам, все, кто страдает атеросклерозом, варикозным расширением вен или принимает антикоагулянты, должны полностью исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.