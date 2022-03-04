https://uz.sputniknews.ru/20220304/kakoy-znak-zodiaka-vstretit-svoyu-sudbu-v-marte--lyubovnyy-goroskop-na-mart-2022-23146475.html

Какой знак зодиака встретит свою судьбу в марте – любовный гороскоп на март-2022

Какой знак зодиака встретит свою судьбу в марте – любовный гороскоп на март-2022

Март будет благоприятным в плане личных отношений практически для всех знаков зодиака. Кого ждет встреча со "второй половинкой" - читайте в нашем любовном гороскопе.

2022-03-04T23:00+0500

2022-03-04T23:00+0500

2022-03-04T23:00+0500

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Любовный гороскоп на март – ОвенЕсли Овны думали о восстановлении прежних отношений, весна подарит им такую возможность. Главное – быть спокойным и не торопить события.Что касается Овнов, которые мечтают о кардинально новой истории любви, то им стоит чаще выбираться в свет уже с 5 числа – на мероприятии или дружеской посиделке они могут встретить человека, с которым возможно построить долгие и стабильные отношения.Семейным Овнам, а также представителям знака, состоящим в отношениях, стоит проводить больше времени со второй половиной – во-первых, партнер давно нуждается в вашем внимании. Во-вторых, у вас самих сейчас немало стрессов, снять которые поможет общение с любимым человеком.А вот ревновать и выяснять отношения не стоит. Все подозрения явно беспочвенны.Любовный гороскоп на март – ТелецВесь март Телец пребывает в отличном настроении – во многом потому, что личный фронт радует спокойствием и отсутствием драм. Несвободные представители знака наслаждаются общением со второй половиной.Чтобы отношения стали еще лучше, не торопите события и не ждите от партнера каких-то конкретных шагов, советуют астрологи. Лучшая стратегия в марте – отпустить ситуацию. А еще – идти на уступки. Телец иногда бывает чересчур упрям, и неожиданная готовность к компромиссам приятно удивит любимого человека.А вот свободные Тельцы будут купаться во внимании противоположного пола. Весна подарит вам много интересных знакомств.Любовный гороскоп на март – БлизнецыСвободным Близнецам хочется любви, но стоит быть осторожнее: например, общение онлайн может лишь расстроить. Так что приложения знакомств не лучший вариант для поиска второй половины.Более вероятно, судьба поджидает Близнецов в реальной жизни. Для этого нужно чаще выходить в люди – многие Близнецы встретят интересного человека, и отношения с ним будут развиваться стремительно. Есть лишь одно препятствие на пути к счастью – склонность самих же Близнецов придираться к партнеру. Будьте тактичнее.Также у Близнецов появится шанс восстановить старые отношения, которыми они сильно дорожили. А семейным Близнецам стоит запастись терпением – гармонии вредит только ваше нестабильное эмоциональное состояние.Любовный гороскоп на март - РакЛичная жизнь для Раков в марте выходит на первый план – вторая половина поддерживает вас во всем, даже не обижается, что вы стали больше времени уделять работе, и оказывает знаки внимания.Семейным Ракам важно помнить, что иногда нужно быть менее жесткими, уметь признавать ошибки и идти на уступки. А одиноким представителям знака звезды обещают судьбоносную встречу в конце месяца.Любовный гороскоп на март - ЛевСвободные Львы в марте включат внутреннего хищника – не боятся проявлять инициативу и сделать первый шаг. Эта смелость обернется успехом – многие Львы смогут весной построить крепкие отношения.Ну а те Львы, которые давно состоят в отношениях, должны помнить: все проблемы можно разрешить диалогом, а не резкими выпадами в адрес второй половины. В конце концов, это не ваш противник, а любимый человек.Также стоит подумать: возможно, в ваши отношения пытается влезть "доброжелатель", называющий себя вашим другом. Однако вероятно, его советы продиктованы банальной завистью.Любовный гороскоп на март - ДеваДевам в марте непросто. Много эмоций, а еще, возможно, напомнит о себе человек из прошлого, с которым вы пережили токсичные отношения. Лучше сосредоточиться на новых знакомствах, к тому же их будет много.Впрочем, прежде чем окунаться в омут с головой, подумайте: искренен ли потенциальный партнер? Если что-то отталкивает в человеке на подсознательном уровне, то интуиция вас не подводит.Многим Девам, состоящим в отношениях, предложат переехать или вступить в брак. А семейные Девы переживают романтичный период под влиянием Венеры.Любовный гороскоп на март – ВесыУ многих Весов накопилось много работы. Но в аврале стоит помнить о личной жизни. Одинокие Весы могут встретить вторую половину неожиданно – например, в метро или супермаркете. Здесь важно не испугаться возможного отказа познакомиться, а сделать первый шаг.Семейным Весам же нужно быть внимательнее ко второй половине.Любовный гороскоп на март – СкорпионСвободные Скорпионы в марте чувствуют, как повышается их самооценка – вокруг много внимания со стороны противоположного пола. А также много приглашений на свидания. Нужно только слушать интуицию – она подскажет, кому можно доверять, а кого лучше избегать.Если же Скорпион состоит в отношениях, совет звезд таков: будьте более активны и менее вспыльчивы, тогда месяц пройдет в любви и покое.Любовный гороскоп на март - СтрелецСтрельцов в марте ждет головокружительный роман – причем такой яркий, что отношения станут объектов сплетен. Кто-то позавидует вашему счастью и даже захочет оговорить вторую половину, поэтому не позволяйте себе необдуманных поступков и ревности.У семейных Стрельцов же все спокойно и гладко. Радуются временем, проведенным с партнером, и Стрельцы, состоящие в отношения.Любовный гороскоп на март - КозерогВсе Козероги без исключения известны своим трудолюбием и ответственностью. Эти качества помогают им и в отношениях. Несвободные Козероги поймут, как улучшить отношения и преодолеть давние кризисы.Одиночки же решат покорить партнера напором, но не переборщите. Объект страсти может буквально испугаться столь повышенного внимания к своей персоне.Любовный гороскоп на март – ВодолейВодолей, как всегда, сомневается во всем – в себе, в партнере, в жизни. Научитесь отпускать ситуацию и больше доверять судьбе, советуют звезды. Если состоите в отношениях, лучше уделить больше времени близкому человеку, нежели работе.Одиноким Водолеям же стоит чаще откликаться на предложения друзей выбраться в бар или на вечеринку – вероятно, вы посмотрите на кого-то из общих знакомых по-новому.Любовный гороскоп на март – РыбыНачало весны дарит множество шансов на счастливые отношения. Единственное, что может помешать Рыбам – неадекватные стандарты, которым не может соответствовать нормальный человек. Принимайте людей такими, какие они есть.Рыбы, состоящие в отношениях, должны проявить больше чуткости по отношению к партнеру. А еще больше говорить о чувствах: вторая половина не телепат и часто просто-напросто не знает, что вас огорчает или тревожит.Читайте также: Гороскоп на март-2022 - что ждет все знаки зодиака

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