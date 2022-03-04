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Иностранным компаниям предложили три варианта развития в России
Иностранным компаниям предложили три варианта развития в России
Власти отметили, что сейчас некоторые зарубежные компании не хотят уходить с российского рынка, но их вынуждают это сделать по политическим соображениям. Что им делать?
2022-03-04T15:21+0500
2022-03-04T15:21+0500
2022-03-04T15:57+0500
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вице-премьер
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На данный момент зарубежным компаниям, которые хотят уйти с российского рынка, правительство предлагает рассмотреть три варианта взаимодействия на фоне экономической нестабильности и западных санкций.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова.Власти рассматривают следующие методы решения проблем:По данным вице-премьера, ряд инвесторов уже принял решение следовать по второму сценарию.Если будут действовать по последнему варианту, в России сочтут это умышленным банкротством.Он отметил, что некоторые зарубежные компании не хотят уходить с российского рынка, но их просто вынуждают это сделать по политическим соображениям."Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – заявил Белоусов.После начала специальной военной операции России на Украине на Москву наложили беспрецедентные санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.Власти создали правительственную комиссию — оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин.Читайте также:Американские энергетики просят исключить российский уран из-под санкцийРоссия теряет IKEA. IKEA теряет Россию
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правительство, вице-премьер
Иностранным компаниям предложили три варианта развития в России
15:21 04.03.2022 (обновлено: 15:57 04.03.2022) Подписаться на
Вице-премьер Белоусов заявил о давлении на иностранные компании собственными регуляторами.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На данный момент зарубежным компаниям, которые хотят уйти с российского рынка, правительство предлагает рассмотреть три варианта взаимодействия на фоне экономической нестабильности и западных санкций.
Об этом передает РИА Новости
со ссылкой на заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
Власти рассматривают следующие методы решения проблем:
"компания продолжает работать в стране, при этом обеспечивает в полном объеме поставку сырья, материалов для производства, выполняет обязательства перед сотрудниками;
иностранные акционеры передают свою долю в управление российских партнеров и впоследствии могут вернуться на рынок;
компания окончательно прекращает работу в стране, закрывает производство и увольняет сотрудников".
По данным вице-премьера, ряд инвесторов уже принял решение следовать по второму сценарию.
Если будут действовать по последнему варианту, в России сочтут это умышленным банкротством.
"В этом случае мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", — подчеркнул Белоусов.
Он отметил, что некоторые зарубежные компании не хотят уходить с российского рынка, но их просто вынуждают это сделать по политическим соображениям.
"Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – заявил Белоусов.
После начала специальной военной операции России на Украине
на Москву наложили беспрецедентные санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.
Власти создали правительственную комиссию — оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин.