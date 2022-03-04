https://uz.sputniknews.ru/20220304/nalevo-poydyosh---sebya-poteryaesh-konya-spasyosh-zarubejnym-kompaniyam-dali-tri-varianta-23137869.html

Иностранным компаниям предложили три варианта развития в России

Иностранным компаниям предложили три варианта развития в России

Власти отметили, что сейчас некоторые зарубежные компании не хотят уходить с российского рынка, но их вынуждают это сделать по политическим соображениям. Что им делать?

2022-03-04T15:21+0500

2022-03-04T15:21+0500

2022-03-04T15:57+0500

россия

правительство

вице-премьер

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На данный момент зарубежным компаниям, которые хотят уйти с российского рынка, правительство предлагает рассмотреть три варианта взаимодействия на фоне экономической нестабильности и западных санкций.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера России Андрея Белоусова.Власти рассматривают следующие методы решения проблем:По данным вице-премьера, ряд инвесторов уже принял решение следовать по второму сценарию.Если будут действовать по последнему варианту, в России сочтут это умышленным банкротством.Он отметил, что некоторые зарубежные компании не хотят уходить с российского рынка, но их просто вынуждают это сделать по политическим соображениям."Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов", – заявил Белоусов.После начала специальной военной операции России на Украине на Москву наложили беспрецедентные санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.Власти создали правительственную комиссию — оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин.Читайте также:Американские энергетики просят исключить российский уран из-под санкцийРоссия теряет IKEA. IKEA теряет Россию

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