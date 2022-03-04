https://uz.sputniknews.ru/20220304/narodnyy-artist-mixaylov-zapad-vytiraet-nogi-o-rossiyu--video-23133350.html
Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео
Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео
Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.
2022-03-04T12:20+0500
2022-03-04T12:20+0500
2022-03-04T12:20+0500
видео
запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23133317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d73c88e76960ecffaa1a0f6c1ecc1eeb.jpg
В интервью Sputnik Михайлов также рассказал о странном явлении в политике под названием "Владимир Зеленский", о русской силе духа и патриотизме.Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23133317_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_558f86cf7895d62b1818741f162dc799.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
запад, видео, украина
Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео
Подписаться на
Народный артист России Александр Михайлов поделился своим мнением о спецоперации на Украине.
В интервью Sputnik Михайлов также рассказал о странном явлении в политике под названием "Владимир Зеленский", о русской силе духа и патриотизме.
"Не стесняюсь говорить, что я — патриот. Патрио — это "земля отцов", я помню свои корни и верю, что Россия идет по правильному пути, против запланированного уничтожения её Западом", — подчеркнул артист.
Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.