Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220304/narodnyy-artist-mixaylov-zapad-vytiraet-nogi-o-rossiyu--video-23133350.html
Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео
Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео
Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.
2022-03-04T12:20+0500
2022-03-04T12:20+0500
видео
запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23133317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d73c88e76960ecffaa1a0f6c1ecc1eeb.jpg
В интервью Sputnik Михайлов также рассказал о странном явлении в политике под названием "Владимир Зеленский", о русской силе духа и патриотизме.Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23133317_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_558f86cf7895d62b1818741f162dc799.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запад, видео, украина

Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео

12:20 04.03.2022
© Sputnik
Подписаться наGoogle news
Народный артист России Александр Михайлов поделился своим мнением о спецоперации на Украине.
В интервью Sputnik Михайлов также рассказал о странном явлении в политике под названием "Владимир Зеленский", о русской силе духа и патриотизме.
"Не стесняюсь говорить, что я — патриот. Патрио — это "земля отцов", я помню свои корни и верю, что Россия идет по правильному пути, против запланированного уничтожения её Западом", — подчеркнул артист.
Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
Читайте также:
Истоки российско-украинского конфликта >>
Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0