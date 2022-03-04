https://uz.sputniknews.ru/20220304/narodnyy-artist-mixaylov-zapad-vytiraet-nogi-o-rossiyu--video-23133350.html

Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео

Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео

Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.

2022-03-04T12:20+0500

2022-03-04T12:20+0500

2022-03-04T12:20+0500

видео

запад

украина

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В интервью Sputnik Михайлов также рассказал о странном явлении в политике под названием "Владимир Зеленский", о русской силе духа и патриотизме.Напомним, что идет уже девятый день специальной военной операции России на Украине.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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запад, видео, украина