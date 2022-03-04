https://uz.sputniknews.ru/20220304/prezident-kto-iz-gubernatorov-ili-rektorov-trudoustraival-studentov--23148755.html

Президент: "Кто из губернаторов или ректоров трудоустраивал студентов?"

Президент: "Кто из губернаторов или ректоров трудоустраивал студентов?"

Шавкат Мирзиёев рассказал, как трудоустроить 5000 студентов. Пообещал создать все условия для студентов, вернувшихся из Украины, а также в течение месяца уволить главу региона и ректора вуза. Подробности — в материале.

2022-03-04T22:24+0500

2022-03-04T22:24+0500

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общество

шавкат мирзиёев

президент

студенты

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава государства провел видеоселекторное совещание с участием ответственных за развитие образования специалистов. На встрече обсуждались дополнительные возможности для работы студентов вузов."Кто из губернаторов или ректоров разбирал вакансии и занимался трудоустройством? Пока положительного ответа на этот вопрос нет", — заметил президент на совещании.Глава государства призвал мэров и ректоров помочь студентам, которым необходимо работать, и обеспечить их трудоустройство.Для планомерной организации этой работы решили создать республиканскую комиссию во главе с премьер-министром. Губернаторы вместе с ректорами сделают такие комиссии в регионах.Комиссия:В первую очередь было отмечено, что при безвозмездном выделении студентам помещений и помещений в вузах необходимо организовать платные курсы, клубы и другие службы и производства. В качестве примера президент привел Ферганский государственный университет и Андижанский сельскохозяйственный институт. В том числе в ФарДУ: - предприятия общественного питания и строительства с численностью 125 человек;- 18 человек в изготовлении адраса, национальных костюмов, гончарных изделий, лечебных настоек из лекарственных растений;"В агрорайонах "Дустлик", "Окбилол" и учебных полигонах в Кувасой начато животноводство, пчеловодство, цветоводство, гранатоводство, садоводство, виноградарство, овощеводство и биогумус, трудоустроено 36 студентов.На совещании было отмечено, что ректоры должны оказывать платные услуги населению и предпринимателям, создавая дополнительный доход для 5000 студентов в зависимости от направления вуза.В том числе в вузах:- теплица, садоводство, животноводство, рыболовство, птицеводство, вакцинация животных в сельском хозяйстве и ветеринарии;- в сфере иностранных языков - преподавание языков, туризм, перевод;- в экономической сфере - бухгалтерский учет, разработка бизнес-планов, страховые услуги;- в строительстве и архитектуре - платные услуги, такие как подготовка проекта, дизайн.Каждому ректору вуза поручено в месячный срок создать центры занятости совместно с Министерством высшего образования.Перед каждым вузом поставлена ​​задача обеспечить студентов бесплатными комнатами и удобствами, а также организовать не менее 10 платных курсов, бытовых и других услуг.Благодаря этому 5000 студентов будут трудоустроены на приносящих доход работах.Будут созданы следующие условия для государственной поддержки трудоустройства студентов:- Студенты, организующие платные курсы, спортивные секции и другие услуги на территории вузов, освобождаются от подоходного налога;- выделяются кредитные ресурсы для студенческих проектов на территории вузов;- В течение месяца ректоры создадут один коворкинг-центр, чтобы студенты могли работать в свободное время и зарабатывать деньги.Перед ректорами поставлена ​​задача набрать более 3000 студентов для заполнения существующих вакансий в области управления, технического обслуживания и учебно-методических пособий в вузах.Например, в Ташкентской медицинской академии 70 студентов работают клерками, лаборантами, библиотекарями и кладовщиками.Многие должности в университетах теперь требуют высшего образования. Поэтому в виде исключения ректорам разрешается размещать студентов на должности в своей системе исходя из их знаний и потенциала."Студенты допускаются к работе во всех государственных органах и учреждениях", - Президент.В школах и детских садах при университетах имеется 13 000 мест. Показано, что не менее 10 000 учащихся могут найти работу в удобных для них школах и детских садах.Чиновникам поручено объявлять ежеквартальные конкурсы среди студентов на замещение вакансий в госпредприятиях.В целом, каждый лидер отрасли должен систематически работать с университетами в своей области для отбора потенциальных студентов.Например, ЦБ ежегодно объявляет конкурсы среди студентов 3-4 курсов и вводит систему привлечения 60 студентов на оплачиваемые стажировки. По окончании стажировки лучшим студентам будет предложена постоянная работа.Министерству экономики, финансов, строительства, энергетики, сельского и водного хозяйства, налоговым и кадастровым органам необходимо системно организовать аналогичную работу.В этой новой системе ежегодно обучается 3000 студентов.На совещании было отмечено, что в 2022 году в научно-исследовательских проектах, финансируемых за счет государственных грантов, должно быть задействовано не менее 3000 студентов.Для этого поручено формировать не менее 40 % состава НИР в вузах за счет студентов.Отмечалось, что если хокимы областей и городов, ректоры наладят систему сотрудничества вузов и частного сектора, то можно будет трудоустроить 30 тысяч студентов.При этом хокимам регионов совместно с работодателями организовать ярмарки вакансий и стажировок, деловые встречи для студентов.Поэтому хокимам и ректорам регионов поручено с 1 апреля провести ярмарки вакансий в каждом вузе.Губернаторам провинций необходимо создать систему взаимодействия вузов с крупными компаниями, кластерами и другими предприятиями и принять меры по обеспечению трудоустройства 10 тысяч студентов до конца года."В 2021 году создана система общежитий. Однако работа ведется не во всех регионах одинаково", — сказал президент на совещании.Сегодня только 90 тысяч нуждающихся студентов обеспечены общежитиями. Например, в 2022 году на основе частного партнерства планируется построить 47 общежитий на 19 тысяч студентов, с бюджетом на субсидии 180 миллиардов сумов.Критикуется то, что никакие работы не начаты в других областях, кроме Андижанской, Самаркандской и Ташкентской.Кроме того, в 2022 году из бюджета будет выделено 120 миллиардов сумов для студентов, проживающих в арендованном жилье. Другими словами, за последние два месяца ректоры получили 24 миллиарда сумов. Однако из этих средств использовано всего 5 млрд сумов."В течение месяца будут уволены глава региона и ректор вуза", — сказал он.Какой бы ректор вуза не инициировал строительство общежития за счет 50% средств вуза, остальные 50% будут покрыты из бюджета.Глава нашего государства затронул еще один актуальный вопрос. "Сегодня в украинских вузах обучается более 370 молодых людей, из них около 200 вернулись домой. Принимаем все необходимые меры для возврата остальных в течение следующей недели", — сказал президент.Большинство этих студентов изучают медицину, транспорт, авиацию, экономику, инженерию, информационные технологии.Планируется создать комиссию во главе с Министерством высшего образования, Министерством иностранных дел и хокимами регионов.Комиссия создаст все условия для студентов, вернувшихся из Украины, для продолжения обучения в наших вузах в течение недели.В этом случае комиссия принимает решение о переводе студентов, желающих продолжить обучение в Узбекистане, в упрощенном порядке. В завершение встречи главы ведомств и хокимы доложили об обсужденных вопросах.

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шавкат мирзиёев, президент, студенты