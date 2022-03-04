https://uz.sputniknews.ru/20220304/prezident-nazval-kolichestvo-vakansiy-na-rynke-truda-podxodyaschix-dlya-studentov--23147796.html
Президент назвал количество вакансий на рынке труда, подходящих для студентов
Президент назвал количество вакансий на рынке труда, подходящих для студентов
Сейчас на рынке труда существует более 100 000 вакансий, подходящие для студентов. Такими цифрами поделился Шавкат Мирзиёев.
2022-03-04T20:18+0500
2022-03-04T20:18+0500
2022-03-04T20:18+0500
общество
президент
студенты
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В эти минуты глава государства проводит видеоселекторное совещание с участием ответственных за развитие образования специалистов. На повестке встречи – создание дополнительных возможностей для работы студентов вузов.Сегодня в стране в вузах на дневном отделении обучаются 510 000 студентов (всего 820 000). Среди них, а также ректоров высших учебных заведений был проведен опрос, в ходе которого стало понятно: учащиеся готовы работать после учебы и согласны получать примерно до 100 тысяч сумов и получать дополнительный доход.Среди тех, кто получает высшее образование в республике — 7500 детей-сирот или учащихся-инвалидов, а 4500 студентов занесены в "тетради"."Это очень высокие цифры. Поэтому ректоры несут личную ответственность за каждого из этих ребят. Они должны сами общаться с ними, понимать их реальную ситуацию и занимать их", — сказал глава государства.По словам Шавката Мирзиёева, сейчас на рынке труда существует более 100 000 вакансий, подходящие для студентов.
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президент, студенты
Президент назвал количество вакансий на рынке труда, подходящих для студентов
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Сейчас на рынке труда существует более 100 000 вакансий, подходящие для студентов. Такими цифрами поделился Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В эти минуты глава государства проводит видеоселекторное совещание с участием ответственных за развитие образования специалистов. На повестке встречи – создание дополнительных возможностей для работы студентов вузов.
Сегодня в стране в вузах на дневном отделении обучаются 510 000 студентов (всего 820 000). Среди них, а также ректоров высших учебных заведений был проведен опрос, в ходе которого стало понятно: учащиеся готовы работать после учебы и согласны получать примерно до 100 тысяч сумов и получать дополнительный доход.
Среди тех, кто получает высшее образование в республике — 7500 детей-сирот или учащихся-инвалидов, а 4500 студентов занесены в "тетради".
"Это очень высокие цифры. Поэтому ректоры несут личную ответственность за каждого из этих ребят. Они должны сами общаться с ними, понимать их реальную ситуацию и занимать их", — сказал глава государства.
По словам Шавката Мирзиёева, сейчас на рынке труда существует более 100 000 вакансий, подходящие для студентов.