https://uz.sputniknews.ru/20220304/s7-otmenila-reysy-v-uzbekistan-23145796.html

S7 отменила рейсы в Узбекистан

S7 отменила рейсы в Узбекистан

Компания приостановила все международные перелеты после сообщений об аресте самолетов.

2022-03-04T19:39+0500

2022-03-04T19:39+0500

2022-03-04T19:39+0500

общество

авиакомпания

s7

рейсы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Российская авиакомпания S7 объявила об отмене всех рейсов по международным направлениям.Все зарубежные рейсы отменены с 5 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании корреспонденту Sputnik Узбекистан.Пассажиры могут также оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.Ранее компания объявила об отмене все рейсов в европейские страны с 26 февраля по 13 марта. Теперь закрыты рейсы в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Египет, Тайланд и другие страны.Причину отмены в пресс-службе не уточнили, однако это решение было озвучено после нескольких случаев ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом, в частности, в Стамбуле и Мехико.Накануне в популярных Telegram-каналах разошлась информация об аресте самолета Airbus авиакомпании S7 в Ереване. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, борт не был арестован, возникли проблемы с документацией о его летной годности.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.Читайте также: Авиакомпания Кыргызстана возобновила полеты в Ташкент

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авиакомпания, s7, рейсы, узбекистан