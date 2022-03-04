https://uz.sputniknews.ru/20220304/aviakompaniya-kyrgyzstana-vozobnovila-polety-v-tashkent-23140636.html

Авиакомпания Кыргызстана возобновила полеты в Ташкент

Авиакомпания Кыргызстана возобновила полеты в Ташкент

В Uzbekistan Airways рассказали по каким дням и с какой периодичностью будут выполняться рейсы между столицами двух республик.

2022-03-04T16:13+0500

2022-03-04T16:13+0500

2022-03-04T16:13+0500

туризм

авиакомпания

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Авиакомпания Кыргызстана Air Manas сегодня совершила первый после почти двухлетнего перерыва рейс по маршруту Бишкек – Ташкент – Бишкек. Все это время авиаперевозчик не выполнял полеты из-за пандемии.В 10:15 по местному времени борт приземлился в аэропорту Ташкента. Традиционно воздушное судно торжественно встретили водной аркой, сообщили в Uzbekistan Airways.Спустя час – в 11:15 рейс вылетел назад в столицу Кыргызстана, на борту самолета было 144 пассажира.В течение марта рейсы будут выполняться на чартерной основе по понедельникам и пятницам. С переходом на летнее расписание авиакомпания Air Manas надеется перейти на регулярное авиасообщение по маршруту Бишкек – Ташкент – Бишкек. Несколько дней назад казахстанская авиакомпания FlyArystan запустила полеты в Наманган. Первый борт приземлился в международном аэропорту Намангана.А накануне стало известно, что Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта вводит дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону.Напомним: с 24 февраля национальная авиакомпания отменила полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в этих городах. Самолеты также перестали летать в Киев.

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авиакомпания, кыргызстан