https://uz.sputniknews.ru/20220304/skolko-grajdan-pereselili-iz-stixiynyx-rayonov-dannye-mchs-23128769.html

Сколько граждан переселили из "стихийных" районов: данные МЧС

Сколько граждан переселили из "стихийных" районов: данные МЧС

Сколько граждан переселят из "стихийных" районов в 2022 году — читайте в материале.

2022-03-04T09:59+0500

2022-03-04T09:59+0500

2022-03-04T09:59+0500

общество

район

мчс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В 2021 году из районов, где есть риск стихийных бедствий, 125 граждан были переселены в безопасные районы для постоянного проживания, 248 граждан – для временного проживания.Об этом сообщил замглавы пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев.Многолетние наблюдения показывают, что основными регионами с гидрометеорологической опасностью в Узбекистане являются:В течение 2022-го должны быть переселены 205 узбекистанцев (43 домохозяйства), проживающих в опасных районах республики. Власти запланировали в этом году работы по укреплению берегов, очистке русла и восстановлению дамб 87 рек, ручьев и селевых потоков, находящихся в ведении областных хокимиятов, в том числе 8 – в Андижанской, 12 – в Джизакской, 10 – в Кашкадарьинской, 12 – в Навоийской, 12 – в Наманганской, 7 – в Самаркандской, 6 – в Сурхандарьинской, 14 – в Ташкентской и 7 – в Ферганской областях.На этот проект выделят 129,4 миллиарда сумов. В Узбекистане стихийные бедствия ежегодно затрагивают в среднем 1,4 миллиона человек и наносят ущерб почти в три миллиарда долларов. Прогнозы климатических моделей свидетельствуют о том, что в ближайшее столетие повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса.Читайте также:

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район, мчс, узбекистан