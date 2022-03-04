https://uz.sputniknews.ru/20220304/skolko-grajdan-pereselili-iz-stixiynyx-rayonov-dannye-mchs-23128769.html
Сколько граждан переселили из "стихийных" районов: данные МЧС
Сколько граждан переселили из "стихийных" районов: данные МЧС
Сколько граждан переселят из "стихийных" районов в 2022 году — читайте в материале.
2022-03-04T09:59+0500
2022-03-04T09:59+0500
2022-03-04T09:59+0500
общество
район
мчс
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23129003_0:517:2048:1669_1920x0_80_0_0_31253f04b5d475b155271271d5407ab9.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В 2021 году из районов, где есть риск стихийных бедствий, 125 граждан были переселены в безопасные районы для постоянного проживания, 248 граждан – для временного проживания.Об этом сообщил замглавы пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев.Многолетние наблюдения показывают, что основными регионами с гидрометеорологической опасностью в Узбекистане являются:В течение 2022-го должны быть переселены 205 узбекистанцев (43 домохозяйства), проживающих в опасных районах республики. Власти запланировали в этом году работы по укреплению берегов, очистке русла и восстановлению дамб 87 рек, ручьев и селевых потоков, находящихся в ведении областных хокимиятов, в том числе 8 – в Андижанской, 12 – в Джизакской, 10 – в Кашкадарьинской, 12 – в Навоийской, 12 – в Наманганской, 7 – в Самаркандской, 6 – в Сурхандарьинской, 14 – в Ташкентской и 7 – в Ферганской областях.На этот проект выделят 129,4 миллиарда сумов. В Узбекистане стихийные бедствия ежегодно затрагивают в среднем 1,4 миллиона человек и наносят ущерб почти в три миллиарда долларов. Прогнозы климатических моделей свидетельствуют о том, что в ближайшее столетие повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23129003_0:325:2048:1861_1920x0_80_0_0_3a6406443d0222422d03fcadc8fbc9d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
район, мчс, узбекистан
Сколько граждан переселили из "стихийных" районов: данные МЧС
Подписаться на
В ведомстве также перечислили восемь регионов Узбекистана с самой высокой гидрометеорологической опасностью.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В 2021 году из районов, где есть риск стихийных бедствий, 125 граждан были переселены в безопасные районы для постоянного проживания, 248 граждан – для временного проживания.
Об этом сообщил замглавы пресс-службы МЧС Самандар Хикматуллаев.
Многолетние наблюдения показывают, что основными регионами с гидрометеорологической опасностью в Узбекистане являются:
Ферганская долина (Ферганская, Наманганская и Андижанская области);
Южный регион (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области);
Северо-восточные и восточные регионы (Ташкентская, Самаркандская и Навоийская области).
В прошлом году во время сильных дождей в горных и предгорных районах республики произошло 27 селевых наводнений, в результате которых было затоплено 64 дома.
В течение 2022-го должны быть переселены 205 узбекистанцев (43 домохозяйства), проживающих в опасных районах республики.
Власти запланировали в этом году работы по укреплению берегов, очистке русла и восстановлению дамб 87 рек, ручьев и селевых потоков, находящихся в ведении областных хокимиятов, в том числе 8 – в Андижанской, 12 – в Джизакской, 10 – в Кашкадарьинской, 12 – в Навоийской, 12 – в Наманганской, 7 – в Самаркандской, 6 – в Сурхандарьинской, 14 – в Ташкентской и 7 – в Ферганской областях.
На этот проект выделят 129,4 миллиарда сумов.
В Узбекистане стихийные бедствия ежегодно затрагивают в среднем 1,4 миллиона человек и наносят ущерб почти в три миллиарда долларов.
Прогнозы климатических моделей свидетельствуют о том, что в ближайшее столетие повышение температуры может быть еще на 1,5-3 градуса.