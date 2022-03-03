https://uz.sputniknews.ru/20220303/na-uzbekistan-snova-nadvigaetsya-pylnaya-burya-23115411.html
На Узбекистан снова надвигается пыльная буря
На Узбекистан снова надвигается пыльная буря
В первые дни марта установилась очень неоднозначная погода. Подробности – в материале.
2022-03-03T15:41+0500
2022-03-03T15:41+0500
2022-03-03T16:33+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. До конца недели – с 4 по 6 марта – в Узбекистан начнет поступать поток теплого воздуха из Туркменистана, а следом – влажные и относительно прохладные воздушные массы с гор Кавказа. Такой прогноз озвучили в Узгидрометцентре.При этом завтра и послезавтра – 4 и 5 марта скорость ветра усилится до 18-23 м/с, республику может снова накрыть пыльное полотно.В отдельных районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областях ветер может усилиться до 25-30 м/с.Дожди ожидаются в республике только к концу недели – 5-6 марта. В горной местности возможны сильные дожди, местами снег.В последние дни февраля в Узбекистане установилась совсем не зимняя погода. Температура воздуха прогревалась до отметки +13 +18 градусов.Читайте также:Весна уже близко: чем удивит погода на неделе >>Заболевших коронавирусом стало еще меньше >>
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погода, узгидромет
На Узбекистан снова надвигается пыльная буря
15:41 03.03.2022 (обновлено: 16:33 03.03.2022) Подписаться на
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. В некоторых районах возможен сильный ветер.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik.
До конца недели – с 4 по 6 марта – в Узбекистан начнет поступать поток теплого воздуха из Туркменистана, а следом – влажные и относительно прохладные воздушные массы с гор Кавказа. Такой прогноз озвучили
в Узгидрометцентре.
При этом завтра и послезавтра – 4 и 5 марта скорость ветра усилится до 18-23 м/с, республику может снова накрыть пыльное полотно.
В отдельных районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областях ветер может усилиться до 25-30 м/с.
Дожди ожидаются в республике только к концу недели – 5-6 марта. В горной местности возможны сильные дожди, местами снег.
В последние дни февраля в Узбекистане установилась
совсем не зимняя погода. Температура воздуха прогревалась до отметки +13 +18 градусов.
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