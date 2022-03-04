https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-gamburge-ne-konfiskovyvali-yaxtu-usmanova-23137415.html

В Гамбурге заявили, что не конфисковывали яхту Алишера Усманова

В Гамбурге заявили, что не конфисковывали яхту Алишера Усманова

Ранее ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов. Миллиардер Усманов в этот список тоже попал.

2022-03-04T14:28+0500

2022-03-04T14:28+0500

2022-03-04T16:23+0500

россия

алишер усманов

гамбург

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Представитель Министерства экономики и инноваций Гамбурга опроверг конфискацию властями яхты Dilbar российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Spigel.О конфискации яхты Усманова, попавшего под европейские санкции, сообщал в среду журнал Forbes.Тем не менее, яхта не сможет покинуть верфи компании Blohm+Voss. По словам министра экономики города Михаэля Вестхагемана, любые транспортировки из гамбургской бухты в Россию закрыты из-за санкций, поэтому журналисты могут быть уверены, что никакие яхты из бухты выходить не будут.Яхта находится на верфях немецкой судостроительной фирмы с октября 2020 года для переоборудования.В понедельник российский бизнесмен Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза.Во вторник Усманов прокомментировал введенные против него санкции ЕС в заявлении Международной федерации фехтования, где он также объявил, что уходит с поста президента организации."Считаю такое решение несправедливым, а причины, которыми оправдываются санкции, представляют собой набор ложных и клеветнических обвинений, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутация",— написал он.Ранее ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов.Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила его по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев. Фирма называет ее "одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий".При водоизмещении 15 917 тонн — это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости, и обычно ее экипаж состоит из 96 человек. Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте, а также двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом. В шикарном интерьере — более 1000 диванных подушек, судно может вместить до 24 человек в 12 люксах.Яхта является частью многомиллиардного состояния Усманова, которое включает в себя доли в металлургическом гиганте "Металлоинвест" и компании по производству бытовой электроники Xiaomi, а также небольшие доли в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ.Усманов — один из первых инвесторов Facebook вместе с коллегой-миллиардером Юрием Мильнером. Он также владеет обширными активами в сфере недвижимости на Западе, начиная от двух поместий в Великобритании — Beechwood House в Лондоне и Sutton Place в Суррее, общей стоимостью 280 миллионов долларов и заканчивая роскошными домами в Мюнхене, Германии, Лозанне, Швейцарии, Монако и Сардинии.Усманов продал свою 30-процентную долю в английской футбольной команде "Арсенал" в 2018 году почти за 700 миллионов долларов наличными, но до текущей недели имел связи с футболом через USM Holdings и спонсорскую поддержку "МегаФона" ФК "Эвертон".Команда Премьер-лиги заявила в среду, что приостанавливает договоренности на фоне обострения ситуации на Донбассе.Читайте также: Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья

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алишер усманов, гамбург