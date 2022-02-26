https://uz.sputniknews.ru/20220226/kak-sanktsii-zapada-skajutsya-na-rossii-i-stranax-blijnego-zarubejya-22996500.html

Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья

Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья

О том, что из себя представляют новые санкции, как они скажутся на экономике России и какой эффект от них может быть для стран СНГ рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

2022-02-26T14:59+0500

2022-02-26T14:59+0500

2022-02-26T14:59+0500

в мире

запад

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1366/74/13667405_131:329:1444:1067_1920x0_80_0_0_df0f62bbc59d875af0755090ef0c5595.jpg

ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. После начала военной операции России на территории Украины ряд западных стран принял пакеты антироссийских санкций, направленных против финансового сектора страны, на ограничение экспорта высоких технологий и многое другое. О введении ограничительных мер объявили США, Великобритания, Европейский Союз, Канада и Япония (последние двое по большей части просто присоединились к решениям первых трех).Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада >>При этом сообщается, что на уже принятых санкционных пакетах запад останавливаться не намерен – продолжаются обсуждения возможностей усиления антироссийских мер.О том, что из себя представляют новые санкции, как они скажутся на экономике России и какой эффект от них может быть для стран бывшего СССР – Sputnik узнал у директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца."Декоративные" санкции СШАВ свежий санкционный список США попали четыре российских банка – "Сбербанк", ВТБ, "Совкомбанк" и "Открытие".Американским банкам предписано до 26 марта закрыть корреспондентские счета "Сбербанка" и его дочерних предприятий. Начиная с этой даты финансовые организации США не будут иметь права проводить транзакции с участием крупнейшего российского банка.Согласно заявлению американского Минфина, до 25 мая все операции с акциями "Сбербанка", ВТБ, "Совкомбанка", "Открытия" и ВЭБ.РФ (который попал под санкции немногим ранее) должны быть завершены.Как рассказал Sputnik Алексей Зубец, введенные против российских банков санкции не приведут к ожидаемому американцами эффекту – банки не разорятся, их клиенты не пострадают, а угрозы российской экономике в них нет."Все перечисленные в санкционном списке банки потеряют возможность проводить определенные инвестиционные операции, не смогут держать какие-то средства заграницей, но для устойчивости банков это не играет абсолютно никакой роли, - говорит эксперт. – За всеми ними стоит российский Центробанк, а за ним – государство. Вероятность разорения банков равна нулю, вероятность потерять какие-то деньги у их клиентов – тоже".Чего России ждать теперь от Запада >>По его словам, более 90% населения России хранят деньги в рублях, а те, у кого есть сбережения в иностранной валюте, по большей части держат их не на банковских счетах, а в наличном виде."В России есть множество других банков, в том числе крупных, которые не попали под американские санкции. Если кто-то захочет проводить валютные операции, то просто станет их клиентом", - отмечает Алексей Зубец.Кроме того, внутренняя политика банков по ставкам, кредитам и депозитам населения определяется руководством данной финансовой организации и Центробанком России. Американцы не имеют к этому никакого отношения и повлиять на это никак не смогут, говорит эксперт."Такие меры мне совершенно непонятны. Есть, например, банк "Россия", который в 2014 году попал под санкции – ему также запретили валютные операции. Но ничего, сегодня банк чувствует себя прекрасно, работает на внутреннем рынке, имеет стабильную клиентуру и разоряться не собирается", - заявляет Алексей Зубец.Озвученные Штатами санкции в отношении России эксперт называет просто – "ни о чем"."Если они хотят надавить на экономику России, то санкции против банков – это история про то, как человек ищет потерянный кошелек не там, где он его потерял, а там, где светло. К "потерянному кошельку" эти операции вообще никакого отношения не имеют. А за что в список попало "Открытие" - вовсе загадка. Где украинский конфликт, а где "Открытие"? Такое ощущение, что в США просто ткнули пальцем, мол "вот крупный банк, давайте его накажем". Как это облегчит положение Украины и ее политических властей – непонятно", - рассуждает Алексей Зубец.По большому счету, все эти санкции – декоративные, продолжает эксперт. По его словам, ни одна из серьезных отраслей российской экономики не была затронута."Это просто некая "игра мускулами лица" - они делают страшные глаза и страшные рожи, но при этом принимают решения, которые не имеют вообще никакого отношения к состоянию российской экономики. Поясню: все эти банки имеют кормовую базу внутри страны, именно здесь они получают 99,9% своей прибыли. То, что они зарабатывают на внешних рынках – сущие копейки по сравнению с тем, что есть у них в России. И надавить на них там, чтобы здесь у них появились проблемы, довольно глупо. Поэтому я считаю, что это декоративная история, простое сотрясание воздуха, которое нацелено на то, чтобы сделать вид, что санкции принимаются. Притом, что в реальности санкции отсутствуют", - рассказывает эксперт."Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева >>Что касается ВЭБ.РФ, который попал под санкции немногим ранее, то он является институтом развития, получающим деньги из правительственного бюджета на реализацию определенных проектов, продолжает он, отчего угрозы для него также нет."Да, ВЭБ.РФ мог бы привлечь в какие-то проекты внешнее финансирование, а теперь не сможет. Но главный источник финансирования всех тех программ, которыми занимается ВЭБ.РФ – это правительственный бюджет и внутренний кредит Центробанка. Что касается их проектов в странах ближнего зарубежья (например, в Узбекистане), то тут все зависит от позиции этих стран. Если они будут присоединяться к антироссийским санкциям, то наверняка просто-напросто появится какой-то другой российский агент, который будет заниматься финансированием. А деньги он будет получать от того же ВЭБ.РФ. Все эти санкции обходятся на раз", - рассказывает эксперт.Штаты лишили американских инвесторов заработкаПомимо всего вышеперечисленного, США объявили о введении запрета на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов.То есть, инвесторам из США будет запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции ряда компаний – "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", АЛРОСА, "Совкомфлота", РЖД, а также "Альфа-Банка" и "Московского кредитного банка". Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней."Сейчас хорошая точка для того, чтобы купить акции, например, "Газпрома", - считает Алексей Зубец. – Они упали примерно на 30% за последние дни. Понятно, что их реальная стоимость намного выше того, что сейчас есть на рынке. Они по определению столько стоить не могут и скоро вырастут. Соответственно, тот, кто сейчас эти акции купит, скоро очень хорошо заработает. Вот это была бы отличная возможность заработать и для американских инвесторов, но, ввиду санкций, сделать этого они уже не смогут".Грузия не будет участвовать в санкциях против России >>В целом, по его словам, ни у одной из перечисленных в санкционном пакете компаний нет проблем с привлечением акционерного капитала, говорит эксперт. Если американцы не смогут покупать их акции, владеть ими, то тот же "Газпром" этого банально не почувствует, отмечает он."Это даже не дробина для слона, - рассуждает Алексей Зубец. - Всегда есть государство, которое может пополнить свой акционерный капитал, если это необходимо. Всегда есть возможность привлечь акционерный капитал на каких-то других биржах – если не американских, то на биржах Гонконга или Сингапура, например. Если тот же "Газпром" захочет привлечь внешнее финансирование, то он его привлечет на акционерном рынке. То, что американские инвесторы не смогут на этом заработать – это проблемы американских инвесторов".Ни у одной крупной российской стратегической компании нет проблем с привлечением капитала – как заемного, так и акционерного, подводит вывод эксперт. "Если условные РЖД не смогут привлечь какие-то кредиты на внешних рынках, то их заменит Центробанк. Тот же "Сбербанк" получит прекрасного клиента, которого будет снабжать огромными деньгами на различные проекты. Я не вижу здесь никаких проблем. На макроэкономическую стабильность страны эти меры не влияют никак", - резюмирует Алексей Зубец.Великобритания ушла недалеко от СШАПомимо США, санкции против России ввела и Великобритания. В лондонском пакете числится полная заморозка активов ВТБ, а российские банки будут полностью лишены доступа к британской финансовой системе и не смогут осуществлять клиринг и платежи в фунтах через Великобританию.В обновленном санкционном списке правительства Великобритании одновременно с ВТБ появились также "Ростех", "Объединенная авиастроительная компания", "Объединенная судостроительная компания" и "Уралвагонзавод" (УВЗ)."Ростех", "Уралвагонзавод" – это промышленное, военное производство, - комментирует Алексей Зубец. - Да, могут возникнуть какие-то проблемы, например, у "АвтоВАЗ", входящего в "Ростех", но наверно тогда они просто начнут функционировать как независимое акционерное предприятие, это же все очень легко обходится. Что касается УВЗ, который делает танки, то я не понимаю, что ему вообще делать на британском финансовом рынке. Я сильно удивлюсь, если УВЗ проводит какие-то финансовые операции в Лондоне. Это все – чисто российские компании, живущие за счет госбюджета. Если они и привлекают внешнее финансирование, то в очень небольшом количестве. А все эти мероприятия по сокращению доступа российского ВПК на внешние рынки начались еще в 2014 году, и что?".Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будут ограничены размеры вкладов российских граждан в британских банках.Тут, как говорится, "народ аплодирует стоя", заявляет Алексей Зубец. "Это называется "национализация элиты", - говорит он. – Российская элита понимает, что заграницей ей делать нечего – ограбят, как нечего делать. Британская корона и британское правительство воспитывают в российской элите патриотизм, что, несомненно, очень хорошо. Мы им скажем спасибо".Россию исключили из Совета Европы: реакция Совфеда >>Помимо этого, отмечает эксперт, данная мера также не является ударом по российскому правительству и бюджету. Как конфискация денег у какого-либо частного лица скажется на макроэкономической стабильности России остается непонятным."Вообще, я даже не знаю для чего принята эта мера, - продолжает Алексей Зубец. - Они наоборот должны создавать максимальные условия для вот этой российской транснациональной элиты, чтобы они ехали в Англию, участвовали в протестных акциях, пытались расшатать российскую власть. Но это наоборот удар по такой элите. Неизвестно на кого и на какой эффект рассчитана эта мера".Помимо всего прочего, Лондон объявил о санкциях в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот". Что касается данных санкций - это вообще огромная глупость, считает эксперт."Росавиация" уже приняла соответствующее решение о введении зеркальных ограничений, британским авиакомпаниям отныне запрещены полеты над территорией РФ, - рассказывает он. - Это значит, что они не смогут выполнять транссибирские перелеты, не смогут летать ни в Пекин, ни в Токио, ни куда-либо еще. Чтобы в этот регион добраться – самый короткий путь для них пролегает над северной частью Сибири. Если им придется облетать Россию, то это лишние часы в воздухе и большие потери для британского сектора авиаперевозок. Очередная глупость. Зачем вызывать ответную реакцию там, где Россия реально может навредить зеркальным ответом? Непонятно".Опять же, макроэкономической стабильности России проблемы "Аэрофлота" никак не угрожают, продолжает эксперт."Во-первых, есть компании помимо "Аэрофлота", которые могут взять на себя определенный вес в авиаперевозках. Во-вторых, есть зарубежные компании – казахские, азербайджанские, узбекские и прочие, которые могут выполнять внутрироссийские рейсы. Это будет дороже, но это абсолютно точно возможно. Сорвать воздушные перевозки внутри России таким образом невозможно", - говорит Алексей Зубец.А с учетом того, что Россия закрыла свое небо для их компаний и они теперь понесут большие потери – непонятно, для чего эти меры вводятся, продолжает он."Ответ один: только для того, чтобы ввести санкции и показать, что они могут что-то сделать. Только никакой практической ценности эти меры не имеют", - заключил доктор экономических наук.Чем угрожает ЕвросоюзВ ночь с четверга на пятницу главы государств и правительств Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе, на котором также утвердили пакет персональных и экономических санкций против России.Они коснутся, в частности, финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики.Что касается финансового сектора, то, согласно заявлению Еврокомиссии, санкции нацелены на лишение российских госпредприятий возможности осуществлять финансовые операции с ЕС, а также на запрет "российской элите" размещать в банках депозиты на сумму свыше 100 тыс. евро.В данный пакет впервые включены финансовые санкции, которые "лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала". Отмечается, что они затронут 70% российского рынка банковских услуг, а также будут нацелены на ключевые госкомпании, в том числе оборонные. Заявленная цель санкций - ускорить инфляцию в России и постепенно снижать промышленный потенциал страны."Получаемое на западе финансирование является достаточно дешевым, - говорит Алексей Зубец. – Условно, там можно взять деньги под 1-4%, а потом давать эти деньги под больший процент внутри страны. Банки будут лишены дешевого финансирования и не смогут на этом зарабатывать, что может незначительно подтолкнуть инфляцию вверх из-за того, что кредиты будут более дорогими".Ускорение инфляции в этом году в России ожидалось и без санкций, говорит он."Да, дополнительный импульс к инфляции – это будет негативная история, следует ожидать переход на внутренние источники финансирования с внешних, - считает эксперт. - Но в любом случае необходимо понимать, что внутренние источники финансирования – то есть, депозиты населения – и до этого были главным источником средств для банков. А второй источник – это кредит Центробанка. За кредитами в иностранной валюте ходило небольшое количество российских финансовых организаций".Сосновский: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло >>По его словам, несмотря на то, что за этой мерой может последовать дополнительный инфляционный эффект, она не является удушающей санкцией с точки зрения макроэкономической стабильности государства. Правительство имеет все основания и ресурсы, которые могут сократить негативное влияние если не до нуля, то практически к нулю.При этом, отмечает эксперт, у этой меры есть и положительная сторона."Она заключается в том, что внешний корпоративный долг России перестанет расти. Наличие такого долга – это фактор уязвимости. Когда банки живут за счет разницы стоимости кредита в России и стоимости кредита заграницей, то появляются проблемы, связанные с внешним финансированием и элементами неустойчивости внутренней системы. Сокращение наращивания корпоративного внешнего долга поможет оздоровить российскую экономику", - рассказал Алексей Зубец.Также эксперт подвергает критике заявление Еврокомиссии о том, что им удалось "наказать" 70% российских банков. "Это, опять же, чушь собачья. Основная масса российской экономики, 90-95% - это рублевая экономика, а не валютная. Дотянуться до рублевой экономики европейцы не могут", - говорит он.В рамках санкций против энергетического сектора России ЕС запретит экспорт "уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти". В заявлении Еврокомиссии утверждается, что эти инструменты уникальны, потому что производятся только в ЕС и не могут поставляться из других мест. По замыслу, эта мера должна сделать невозможной модернизацию российских НПЗ, которые приносят России высокие доходы."Такое уже было в 2014 году, - комментирует Алексей Зубец. – Санкции тогда начинались с запрещения экспорта американской техники для бурения и добычи. Ну, как-то российская нефтяная промышленность от этого решения не очень пострадала".С другой стороны, отмечает он, это очень хороший импульс для развития внутреннего производства высокотехнологичной продукции."Насколько я знаю, по большей части та техника, которую нам запретили покупать в США, теперь производится и в России. Прекрасный импульс для развития внутреннего импортозамещения, как это ранее было, например, с сельским хозяйством", - рассказывает эксперт.Также санкции ЕС включают в себя запрет на продажу авиационных запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Эта история может стать действительно болезненной для России, считает Алексей Зубец."В России нет достаточного уровня внутреннего производства самолетов, что может стать большой проблемой, - говорит он. – Даже собственные самолеты, коих немного, более чем на половину состоят из импортных комплектующих. Из этого ограничения вытекает, что России придется брать самолеты в лизинг. Продажа запрещена, лизинг – нет. Соответственно, это будут иностранные самолеты, которые не будут принадлежать России".Снова об отключении от SWIFTПомимо всего вышеперечисленного, в ходе экстренного саммита лидеры стран ЕС также обсуждали третий пакет санкций против РФ. В него может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT.Эта мера, в принципе, возможна, но вероятность ее применения мала, считает Алексей Зубец."На SWIFT свет клином не сошелся, в мире существует несколько систем обмена банковской информацией – в том числе российская и китайская. Плюс, если Европа отключит Россию от SWIFT, то каким образом они планируют получать деньги за продажу своей продукции в РФ? Россия – 5-й по величине торговый партнер Евросоюза, они ежегодно продают в РФ продукции примерно на 80 млрд евро. И каким образом они получат эти 80 млрд, если европейские банки не смогут контактировать с российскими? Это было бы очень серьезным ударом по европейской экономике, поэтому многие члены ЕС сейчас сами блокируют эту инициативу", - рассуждает эксперт.Два дня в Киеве, которые изменят мир >>Резюмируя, Алексей Зубец называет третий пакет санкций Евросоюза против России "страшилкой на будущее"."Россия до сих пор не завершила спецоперацию на Украине, поэтому со стороны Евросоюза есть попытка надавить и попробовать заставить свернуть военные действия. Для этого и используются такие разговоры про отключение от SWIFT и тому подобные", - говорит он.Как санкции могут отразиться на странах постсоветского пространстваЗападные санкции также будут распространяться на Беларусь. Меры направлены на оборонный сектор и финансовые учреждения Беларуси - две сферы, в которых республика, по мнению Минфина США, имеет тесные связи с Россией.В санкционный список попали два банка - "Белинвестбанк" и "Банк Дабрабыт" - а также целый ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности."Это точно не станет ударом для Беларусь, потому что главный рынок для нее – это Россия, - говорит Алексей Зубец. – Это, опять же, абсолютно непонятные меры, какие-то санкции против силовых органов в Беларуси. К каким результатам они приведут? Да ни к каким. Понятно, что это бюджетное финансирование, там все в белорусских рублях. Поэтому это разговор ни о чем. Да, какие-то неприятности, возможно, будут, но эти неприятности не ставят под сомнение функционирование предприятий и макроэкономическую стабильность Беларуси".Интересно в сложившейся ситуации будет понаблюдать за Казахстаном, отмечает эксперт."Страна всегда старалась балансировать между востоком и западом, занималась диверсификацией экономики, - рассказывает он. - Но сегодня республика настолько сильно завязана на России, что ей так или иначе придется сделать выбор. И если она в том или ином виде присоединится к санкциям против РФ, как это уже случалось ранее, то это будет означать торможение развития собственной страны за счет невозможности реализовать те или иные проекты. И тогда возникает ситуация, что если Казахстан следует санкциям запада, то он выпадает из всех проектов "Один пояс, один путь", так как не сможет полноценно развивать торгово-экономические отношения с Россией и с Китаем".Важное решение на этом фоне принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорит эксперт. В разгар событий он прилетел в Москву, подписал определенные документы о сотрудничестве и уже после начала украинского конфликта заявил, что эта ситуация не ставит под сомнение дружбу России и Азербайджана."Он сделал свой выбор и сделал он его не в пользу России, а в пользу интеграционных проектов между Китаем, Россией и Азербайджаном. Тот же самый выбор предстоит сделать Казахстану. Либо он следует санкциям и выпадает из числа рукопожатных партнеров для Китая и России, либо нет. Наиболее правильным для республики видится вариант следовать по азербайджанской модели. В Баку поняли, что отношения с Россией для них являются первоочередными, что они не смогут развиваться при плохих отношениях почти со всеми своими соседями", - рассуждает Алексей Зубец.Наступление России и нового мира >>Что касается Балтии, то понятно, что политика этих стран сугубо прозападная, говорит эксперт. "Там абсолютно точно будет продолжаться экономический спад, связанный с разрывом экономических отношений с Россией. Он характерен и для Литвы, и для Латвии, и для Эстонии. Во всех трех случаях экономика стагнирует", - отмечает он.Отдельно Алексей Зубец выделяет Молдову, которая может извлечь выгоду из сложившейся ситуации. "Если говорить о Молдове, то она будет пытаться, что называется, "сидеть на двух стульях". И более того, она наверняка попытается использовать свое транзитное положение, мотивируя это возможностью торговать с Европой за счет интеграции в европейские экономические механизмы через Румынию. С другой стороны, они являются неким нейтральным посредником между Россией и Европой, и, очевидно, попытаются на этом заработать. И я не исключаю, что у них это получится", - продолжает эксперт.Колеблющийся курс рубля, конечно, скажется на валютах бывших союзных республик, считает он. "Все эти страны в сильной степени зависят от России, и любые экономические проблемы в РФ отражаются и на них. Кстати, это касается и стран Балтии. Инфляция и девальвация возможны не только в России, но и в центральноазиатских республиках, и в Балтии тоже. Любые наши неурядицы проецируются и на их экономику", - говорит Алексей Зубец.По его словам, если страны бывшего СССР так или иначе будут участвовать в санкционном давлении на Россию, то сами столкнутся с экономическими проблемами. "Российская экономика для них значит многое с точки зрения их собственного финансового благополучия, - отмечает эксперт. - Всегда так было, что внутренние проблемы РФ отражаются на экономиках этих стран в виде снижения российского спроса на их продукцию. Это тоже дополнительный фактор давления на всех соседей".Резюмируя, Алексей Зубец склоняется к тому, что обходные варианты для невыполнения санкций будут найдены на всей территории постсоветского пространства. "Тем более, повторю еще раз, ни одна из этих санкций не является смертельной для российской экономики", - заявил он.Подводя итогиАлексей Зубец прогнозирует инфляцию в России по итогам года в районе 10%. "Что касается курса рубля, то он будет держаться в интервале 80-90 руб. за $1. Выше 90 руб. Центробанк не даст ему уйти. Ко второй половине года с тенденцией к стабилизации и укрепления курса рубля, когда ситуация на Украине будет исчерпана, мы можем увидеть возврат к отметке в 75 руб. за $1, или даже ниже", - говорит эксперт.Итоги первых суток спецоперации ВС РФ на Украине: до сдачи Киева – 72 часа >>"Я думаю, что запад сильно преувеличивает свои возможности, - считает Алексей Зубец. - Если говорить по-простому, то есть две меры, которые могут создать России очень большие проблемы. Первая - это прекращение доступа РФ к торговым расчетам в долларах и евро, запрет всем россиянам и российским банкам на операции с данными валютами. Условно, Россия хочет продать кому-то свои нефть или газ, но взять у покупателя деньги она не может, потому что финансовая система отключена от доллара и евро. Вторая мера – это запрет на российский экспорт: нефть, газ, металлы и прочее. Это то, что в свое время попытались сделать с Ираном".По его словам, это две меры, которые реально могут создать серьезные проблемы российской экономике."Технически это возможно сделать, но запад на это не пошел и эти меры вообще ими не рассматриваются, - продолжает эксперт. - А почему они не собираются этого делать? Во-первых, это колоссальный ущерб для их собственной экономики. Во-вторых, это полный дисбаланс на рынке топливо-энергетических ресурсов. В-третьих, это призыв к России жестко ответить. А у России очень большие возможности для того, чтобы испортить жизнь нашим стратегическим партнерам – от хакерских атак до выхода из различных международных соглашений, которые сильнейшим образом повлияют на весь мир".Он отмечает, что страны запада осознают обилие таких возможностей у России, поэтому они могут давить на Москву лишь до определенного предела."Запад выкатил максимум того, что они могут сделать. Да, они еще в силах ввести какие-то дополнительные санкции, но при этом мы понимаем, что у России есть соглашения с Китаем. Если запад, условно, не будет поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование, значит в России оно будет китайского производства", - говорит Алексей Зубец.В целом, отмечает он, целый ряд стран никоим образом не поддержал санкционное давление на РФ – и Китай, и Индия, и Корея, и Латинская Америка, и многие другие.Видео: итоги первого дня спецоперации на Украине — Хроленко >>"То есть, рынки по миру для России, в принципе, остаются открытыми. Да, действительно, у ряда российских предприятий будут определенные проблемы, но они начались не сейчас, а еще в 2014 году, когда запад пытался сделать то же самое – ограничить доступ к электронике, к товарам двойного назначения. Прошло 8 лет и, как бы, ничего. Живем", - продолжает эксперт.Надо понимать, что есть ключевой вопрос устойчивости. Это возможность России продавать нефть, газ, металл и прочие товары на мировых рынках. И ни одна из санкций не является угрозой ключевым вопросам устойчивости, заключает доктор экономических наук.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Вадим Павлов

Вадим Павлов

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вадим Павлов

запад, санкции