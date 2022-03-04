https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-minoborony-rf-nazvali-sobytiya-u-zaporojskoy-aes-chudovischnoy-provokatsiey--video-23139090.html

В Минобороны России оценили события у Запорожской АЭС — видео

В Минобороны России оценили события у Запорожской АЭС — видео

О том, что на самом деле произошло в ночь с 3 на 4 марта у Запорожской АЭС рассказали в Минобороны, заявив, что радиоактивный фон в районе электростанции в норме.

2022-03-04T15:03+0500

2022-03-04T15:03+0500

2022-03-04T15:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

аэс

провокации

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. На прилегающей к Запорожской АЭС территории этой ночью с подачи киевского режима была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Подробности произошедшего рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Около двух часов ночи украинская диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии, который совершал обход охраняемой территории, прилегающей к станции. Из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его. Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме. Оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления президента Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Британией не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.Обострение ситуации на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>

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