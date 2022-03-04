https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-tashkente-zaderjali-esche-dvux-valyutnyx-kontrabandistok---video-23135427.html
В Ташкенте задержали еще двух "валютных контрабандисток" - видео
В Ташкенте задержали еще двух "валютных контрабандисток" - видео
Девушки нашли оригинальный способ спрятать доллары, чтобы незаконно вывезти их за границу.
2022-03-04T13:02+0500
2022-03-04T13:02+0500
2022-03-04T13:15+0500
происшествия
доллары
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Таможенники в международном аэропорту Ташкента задержали двух девушек, пытавшихся незаконно вывезти валюту за границу, сообщает пресс-служба таможенного комитета республики."Валютные контрабандистки" нашли оригинальный способ спрятать доллары – между страниц в тетрадях и среди одежды. Таким образом они пытались вывезти более $300 тыс.Ранее мы сообщали о еще одном нарушителе, который пытался вывезти $286,9 тыс. в коробках с едой.Вывозить за пределы Узбекистана наличные валютные средства без ограничения разрешается лишь в сумме не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (около 10 тыс. долларов). При этом необходимо соблюдать правила таможенного контроля.Ввозить же в страну деньги разрешается в неограниченном количестве, также соблюдая правила контроля.Данные правила обновлены в августе 2020 года постановлением Кабинета министров.
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доллары, ташкент
В Ташкенте задержали еще двух "валютных контрабандисток" - видео
13:02 04.03.2022 (обновлено: 13:15 04.03.2022) Подписаться на
Девушки нашли оригинальный способ спрятать доллары, чтобы незаконно вывезти их за границу.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik.
Таможенники в международном аэропорту Ташкента задержали двух девушек, пытавшихся незаконно вывезти валюту за границу, сообщает пресс-служба
таможенного комитета республики.
"Валютные контрабандистки" нашли оригинальный способ спрятать доллары – между страниц в тетрадях и среди одежды. Таким образом они пытались вывезти более $300 тыс.
Ранее мы сообщали
о еще одном нарушителе, который пытался вывезти $286,9 тыс. в коробках с едой.
Вывозить за пределы Узбекистана наличные валютные средства без ограничения разрешается лишь в сумме не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (около 10 тыс. долларов). При этом необходимо соблюдать правила таможенного контроля.
Ввозить же в страну деньги разрешается в неограниченном количестве, также соблюдая правила контроля.
Данные правила обновлены
в августе 2020 года постановлением Кабинета министров.