https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-tashkente-zaderjali-esche-dvux-valyutnyx-kontrabandistok---video-23135427.html

В Ташкенте задержали еще двух "валютных контрабандисток" - видео

В Ташкенте задержали еще двух "валютных контрабандисток" - видео

Девушки нашли оригинальный способ спрятать доллары, чтобы незаконно вывезти их за границу.

2022-03-04T13:02+0500

2022-03-04T13:02+0500

2022-03-04T13:15+0500

происшествия

доллары

ташкент

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Таможенники в международном аэропорту Ташкента задержали двух девушек, пытавшихся незаконно вывезти валюту за границу, сообщает пресс-служба таможенного комитета республики."Валютные контрабандистки" нашли оригинальный способ спрятать доллары – между страниц в тетрадях и среди одежды. Таким образом они пытались вывезти более $300 тыс.Ранее мы сообщали о еще одном нарушителе, который пытался вывезти $286,9 тыс. в коробках с едой.Вывозить за пределы Узбекистана наличные валютные средства без ограничения разрешается лишь в сумме не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (около 10 тыс. долларов). При этом необходимо соблюдать правила таможенного контроля.Ввозить же в страну деньги разрешается в неограниченном количестве, также соблюдая правила контроля.Данные правила обновлены в августе 2020 года постановлением Кабинета министров.

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доллары, ташкент