https://uz.sputniknews.ru/20220304/video-kak-uzbekistan-budet-kontrolirovat-svoi-zemli-iz-kosmosa---leonid-xolod--23095551.html
Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видео
Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видео
Земля в Узбекистане - один из самых дефицитных ресурсов и приносит её владельцам огромные деньги. Как поймать нарушителей и защитить землю граждан, объясняет эксперт.
2022-03-04T12:39+0500
2022-03-04T12:39+0500
2022-03-04T16:48+0500
видео
узбекистан
земля
космос
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Власти Узбекистана утвердили новые меры борьбы с захватом земель: с 1 марта усиливается народный контроль, а самовольных застройщиков будут ловить по снимкам из космоса.О защите земельных участков, съемках из космоса и озеленении Арала корреспонденту Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Как отметил специалист, борьба за лакомые территории земли идет и в городах, и в сельской местности Узбекистана. Благодаря вновь принятым мерам и привлечению к контролю за землёй самих граждан, ситуацию можно в корне изменить.Кроме того, агентство по кадастру и "Узбеккосмос" начнут искать самовольную застройку по снимкам из космоса – в качестве эксперимента это сделают в четырех районах столицы и Ташкентской области.Опыт космической съемки, по словам Леонида Холода, используется, без преувеличения, во всех развитых странах. Это просто новый инструмент для кадастровой работы. Космическая съемка относительно недорогая и позволяет по нескольким снимкам сделать детальную карту местности.В Узбекистане с 1 марта также земля многоквартирных домов передается им в постоянное пользование. Для чего это делают и как жильцы смогут применить это себе на пользу, смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, земля, космос, видео
Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видео
12:39 04.03.2022 (обновлено: 16:48 04.03.2022) Подписаться на
Земля в Узбекистане — один из самых дефицитных ресурсов и приносит ее владельцам огромные деньги. Как поймать нарушителей и защитить землю граждан, объясняет эксперт.
Власти Узбекистана утвердили новые меры борьбы с захватом земель: с 1 марта усиливается народный контроль, а самовольных застройщиков будут ловить по снимкам из космоса.
О защите земельных участков, съемках из космоса и озеленении Арала корреспонденту Sputnik
рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Как отметил специалист, борьба за лакомые территории земли идет и в городах, и в сельской местности Узбекистана. Благодаря вновь принятым мерам и привлечению к контролю за землёй самих граждан, ситуацию можно в корне изменить.
"Если узбекистанец видит, например, что рядом незаконно ломают детскую площадку, он может сообщить об этом в соответствующие органы. Народный контроль в данном случае может быть эффективен", — говорит эксперт.
Кроме того, агентство по кадастру и "Узбеккосмос" начнут искать самовольную застройку по снимкам из космоса – в качестве эксперимента это сделают в четырех районах столицы и Ташкентской области.
"Космическая съемка — один из методов дистанционного зондирования земной поверхности, а также атмосферы Земли с помощью космических аппаратов, расположенных на орбите. На сегодняшний день космическая съемка Земли является самым экономически выгодным способом получения геопространственных данных"
Опыт космической съемки, по словам Леонида Холода, используется, без преувеличения, во всех развитых странах. Это просто новый инструмент для кадастровой работы. Космическая съемка относительно недорогая и позволяет по нескольким снимкам сделать детальную карту местности.
"У Узбекистана нет своего космического аппарата для такой съемки. Но республика может купить эту услугу в другой стране, например, в России", — поясняет эксперт.
В Узбекистане с 1 марта также земля многоквартирных домов передается им в постоянное пользование. Для чего это делают и как жильцы смогут применить это себе на пользу, смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube канале Sputnik Узбекистан.