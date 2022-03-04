https://uz.sputniknews.ru/20220304/video-kak-uzbekistan-budet-kontrolirovat-svoi-zemli-iz-kosmosa---leonid-xolod--23095551.html

Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видео

Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видео

Земля в Узбекистане - один из самых дефицитных ресурсов и приносит её владельцам огромные деньги. Как поймать нарушителей и защитить землю граждан, объясняет эксперт.

2022-03-04T12:39+0500

2022-03-04T12:39+0500

2022-03-04T16:48+0500

видео

узбекистан

земля

космос

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Власти Узбекистана утвердили новые меры борьбы с захватом земель: с 1 марта усиливается народный контроль, а самовольных застройщиков будут ловить по снимкам из космоса.О защите земельных участков, съемках из космоса и озеленении Арала корреспонденту Sputnik рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Как отметил специалист, борьба за лакомые территории земли идет и в городах, и в сельской местности Узбекистана. Благодаря вновь принятым мерам и привлечению к контролю за землёй самих граждан, ситуацию можно в корне изменить.Кроме того, агентство по кадастру и "Узбеккосмос" начнут искать самовольную застройку по снимкам из космоса – в качестве эксперимента это сделают в четырех районах столицы и Ташкентской области.Опыт космической съемки, по словам Леонида Холода, используется, без преувеличения, во всех развитых странах. Это просто новый инструмент для кадастровой работы. Космическая съемка относительно недорогая и позволяет по нескольким снимкам сделать детальную карту местности.В Узбекистане с 1 марта также земля многоквартирных домов передается им в постоянное пользование. Для чего это делают и как жильцы смогут применить это себе на пользу, смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, земля, космос, видео