https://uz.sputniknews.ru/20220305/tsel-feykov---podorvat-doverie-k-vlasti-i-destabilizirovat-situatsiyu-v-rossii-23166196.html

Цель фейков - подорвать доверие к власти и дестабилизировать ситуацию в России

Цель фейков - подорвать доверие к власти и дестабилизировать ситуацию в России

По мнению юриста, остановить информационную войну, которая сейчас развернута с Россией, можно законодательными мерами, которые уже принимаются, и информационной гигиеной.

2022-03-05T20:04+0500

2022-03-05T20:04+0500

2022-03-05T20:04+0500

колумнисты

фейки

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Выигрывать войну нужно не только на поле боя, но и в информационном пространстве, и мы к этому уже идем, считает российский юрист и общественный деятель Илья Ремесло.Госдума России приняла закон о уголовном преследовании за тиражирование фейков про российскую армию, а также за призывы к санкциям против своей страны. Президент России Владимир Путин уже подписал этот закон. И очень вовремя, иначе Россия могла утонуть в фейках, уверен российский юрист Илья Ремесло."Надо понимать, что во время проведения специальной военной операции предъявляются повышенные требования к безопасности. Логично что вводятся некие дополнительные ограничения, потому что все, что человек говорит в сети, влияет и на общественное настроение и на ход военной компании. Я уже давно говорил всем этим товарищам, так называемым поклонникам свобод в неограниченном количестве, которые утверждали, что за слова наказывать нельзя. Говорил, что слово – это такой же поступок, это действие, которое может привести к совершенно конкретным последствиям", - уверен собеседник.По словам юриста, в период проведения военной операции человек должен понимать, что своим словом может повлиять на очень многие процессы, и должен будет нести за это ответственность. Это касается и антироссийских западных СМИ, большая часть которых, правда, уже заблокирована. Но продолжающие у нас свою работу сотрудники этих средств массовой информации впредь должны быть очень осмотрительны, чтобы не нарушать действующее законодательство, говорит Ремесло.Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов освещать информацию о российской операции по демилитаризации и денацификации Украины исключительно опираясь на факты, но СМИ, которые работают в ЕС и США, скорее всего, не будут этого делать. Однако, как считает собеседник, если эти люди окажутся на территории России, их будет ждать уголовная ответственность. Даже если они будут пересекать Россию просто транзитом. Нельзя исключать, что их не задержат и в третьей стране, которая сочтет необходимым выдать таких "диванных генералов" России.Остановить информационную войну, которая сейчас развернута с Россией, можно только точечными жесткими мерами, считает юрист, и по двум направлениям: законодательными мерами, которые уже принимаются, и информационной гигиеной."Наше население нужно обучать работать с информацией. Много лет мы об этом говорим. Была история и с ковидом, вбросы о терактах, безумные теории. В большом количестве фейки распространялись в соцсетях, и государство смотрело на все сквозь пальцы. Сейчас на это нельзя так спокойно смотреть, информационная война подобралась вплотную к нашей стране", - полагает Ремесло.Самыми важными инструментами в этой войне являются западные соцсети, их используют западные спецслужбы, уверен собеседник. В соцсетях при помощи рекламной площади создаются целые фейковые страницы российских государственных органов."Понятно, что все это делают не украинцы. Все координируется из единого центра, у которого есть достаточно большие бюджеты для продвижения. Против нашей страны с помощью западных соцсетей ведется настоящая информационная война. Отвечать нужно соответственно – учить людей работать с информацией, а тех, кто это распространяет, привлекать к ответственности".Илья Ремесло уверен, что фейки создаются по той причине, что Запад использует Украину как пушечное мясо. Никакого смысла в продолжении военных действий нет, но все продолжается только ради того, "чтобы потрепать нервы России, и чтобы это подольше обсуждалось"."Все фейки рассчитаны на самую не рассуждающую, самую глупую часть украинского общества, - говорит юрист. - Потому что их создатели даже не утруждают себя максимальной достоверностью – используют старые кадры, часто вообще не относящиеся к Украине. Как, например, видео из Израиля 2012 года, которое выдается за сегодняшний Донбасс, но там даже по обстановке, по климату видно, что это совсем другое место".Или уже легендарная история с островом Змеиным, когда власти Украины объявили бойцов ВСУ героями, отказавшимися сдаваться русскому кораблю, а на самом деле бойцы ВСУ спокойно сложили оружие, "и вот они – в полном здравии, кушают у нас на военной базе". Как завирусился и фейковый мем про русский корабль, который якобы послали. "И без разницы, что все это потом опровергнут, украинскую сторону это совершенно не волнует", - поражается Ремесло.Все фейки создаются для того, чтобы подорвать доверие к власти и дестабилизировать ситуацию внутри России, подчеркнул собеседник. Занимаются этим однозначно западные спецслужбы."Мы даже видим, что это делается как будто одной рукой. Взять тех же навальнистов. Если ранее они притворялись, что они за борьбу с коррупцией, за справедливость, не против России, а против Путина, то сейчас мы что видим? У них в эфире убийца Алексей Гончаренко, который фотографировался с труппами в Одессе и, по некоторым данным, был одним из организаторов расправы над одесситами 2 мая 2014 года, и прочие совершенно махровые русофобы", - отмечает собеседник.Это говорит о том, что люди сбросили маски и являются частью этой машины, а финансируется она с Запада, подчеркивает юрист. "Мы это знаем опять-таки по Навальному - он получал финансирование оттуда. Источником финансирования являются западные спецслужбы, квази-государственные структуры, банки, крупные капиталистические структуры, которые в США слились с государством и давно выполняют его функцию", - подчеркнул Илья Ремесло.Читайте также:Сядут все: известный юрист об уголовной ответственности за фейки — видео >>Джабаров высказался об украинских фейках в Центральной Азии – видео >>

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