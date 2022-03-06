https://uz.sputniknews.ru/20220306/minoborony-dokazalo-chto-na-ukraine-razrabatyvalos-bioorujiya--foto-23184361.html

Минобороны доказало, что на Украине разрабатывалось биооружия — фото

Минобороны доказало, что на Украине разрабатывалось биооружия — фото

Министерство обороны России предоставило документ, подтверждающий факт разработки на Украине биологического оружия.

2022-03-06T22:00+0500

2022-03-06T22:00+0500

2022-03-06T22:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Москве получили от сотрудников украинских биолабораторий документы, которые доказывают, что на Украине, прямо около территории России, создавались компоненты биологического оружия. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова."В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США", — заявил Игорь Конашенков.По его данным, после того, как Россия начала специальную военную операцию, Пентагон стал серьезно беспокоиться, что весь мир может узнать о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. И для того, чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав разослал во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, отметили в министерстве.В ближайшее время Минобороны собирается предоставить результаты анализа полученных документов.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Читайте также:Украинские силовики стреляли в беженцев — видеоУкраина была очень близка к созданию ядерного оружия

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украина, минобороны рф