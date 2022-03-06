https://uz.sputniknews.ru/20220306/ukrainskie-siloviki-strelyali-v-bejentsev--video-23183026.html

Украинские силовики стреляли в беженцев — видео

Украинские силовики стреляли в беженцев — видео

О том, как ВСУ обстреляли местных жителей, читайте в материале.

2022-03-06T20:19+0500

2022-03-06T20:19+0500

2022-03-06T20:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

беженцы

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Украинские военнослужащие стреляли во всех, кто пытался покинуть село Виноградное Мариупольского горсовета.Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.ВСУ обстреляли в том числе и легковые гражданские автомобили. Украинские силовики также взорвали мост, который связывал село с городом.Об этих событиях корреспонденту Sputnik рассказал житель восточной окраины города, которому удалось вырваться. Район, где находится его дом, заняли ВС России и ДНР, которые дали возможность местным жителям покинуть зону боевых действий.Украинская сторона даже не пыталась организовать эвакуацию жителей, рассказал местный житель, Юрий.Донецкая Народная Республика организует эвакуацию жителей из блокированных городов несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров. Из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район эвакуировали более 300 человек.Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в субботу или воскресенье. Об этом сказал советник главы офиса Владимира Зеленского — Михаил Подоляк. Он заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут тяжелыми, но они будут идти.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Из Украины эвакуировали 3 685 узбекистанцев, еще более 850 ждут своей очереди – видеоМИД и МО РФ помогли узбекистанским водителям, застрявшим на украинско-российской границе

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беженцы