https://uz.sputniknews.ru/20220306/nato-neba-nad-ukrainoy-privedet-k-tretey-mirovoy--23172524.html

Закрытие неба над Украиной приведет к третьей мировой - эксперт

Закрытие неба над Украиной приведет к третьей мировой - эксперт

Почему националисты не выпускают людей из блокированных Мариуполя и Волновахи, что они хотят добиться и к чему могут привести такие действия? Об этом и не только рассказал эксперт.

2022-03-06T11:39+0500

2022-03-06T11:39+0500

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Накануне российская сторона объявила режим тишины. В это время были открыты гуманитарные коридоры и маршруты для выхода мирных жителей из блокированных Мариуполя и Волновахи. Однако этой возможностью никто не воспользовался: националисты не выпускают людей из города. Об этом заявили в Минобороны России. О причинах таких действий украинской стороны, о требованиях Зеленского о закрытии странами НАТО неба над Украиной, а так же об импортозамещении в российском ВПК нам рассказал главный редактор интернет портала Арсенал Отечества Дмитрий Дрозденко.Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Читайте также:Оппозиция требует покарать народ. Но не себя >>Полная и окончательная денацификация Украины — Россия вновь поможет Европе >>

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украина, небо, нато, видео