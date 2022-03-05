https://uz.sputniknews.ru/20220305/rossiya-obyavila-rejim-tishiny-23158438.html
Россия объявила режим тишины на Украине
Россия объявила режим тишины на Украине
С 10 утра на Украине объявляется режим тишины для выхода мирных жителей.
2022-03-05T11:42+0500
2022-03-05T11:42+0500
2022-03-05T12:14+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
жители
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российская сторона объявила режим тишины сегодня, 5 марта, с 10 утра по московскому времени. В это время будут открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.В ведомстве также добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в субботу или воскресенье. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Подоляк. Он заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут тяжелыми, но они будут идти.Читайте также:Казахстан готов принять у себя переговоры России и Украины >>В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины >>
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украина, жители
Россия объявила режим тишины на Украине
11:42 05.03.2022 (обновлено: 12:14 05.03.2022) Подписаться на
С 10 утра на Украине объявляется режим тишины для выхода мирных жителей.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Российская сторона объявила режим тишины сегодня, 5 марта, с 10 утра по московскому времени. В это время будут открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости
.
В ведомстве также добавили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в субботу или воскресенье. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Подоляк. Он заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут тяжелыми, но они будут идти.
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