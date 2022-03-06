https://uz.sputniknews.ru/20220306/za-mesyats-uzbekistan-eksportiroval-plody-granaty-na-2-mln-23183762.html

За месяц Узбекистан экспортировал плоды гранаты на $2 млн

За месяц Узбекистан экспортировал плоды гранаты на $2 млн

Подробную статистику об экспорте плодов граната за месяц читайте в материале.

2022-03-06T21:14+0500

2022-03-06T21:14+0500

2022-03-06T21:17+0500

экономика

узбекистан

статистика

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. По данным Госкомстата, в январе 2022 года Узбекистан экспортировал 2,3 тысячи тонн граната на общую сумму 2,4 млн долларов. Это на 766 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Узбекские гранаты больше всего импортировали:Больше всего экспортировали гранаты из следующих регионов:Ранее Госкомстат сообщал, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2022 года достиг 3,5 миллиарда долларов.На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента занял вторую строчку.Читайте также:Вытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видеоКому Узбекистан продает обувь

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