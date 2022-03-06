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За месяц Узбекистан экспортировал плоды гранаты на $2 млн
За месяц Узбекистан экспортировал плоды гранаты на $2 млн
Подробную статистику об экспорте плодов граната за месяц читайте в материале.
2022-03-06T21:14+0500
2022-03-06T21:14+0500
2022-03-06T21:17+0500
экономика
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. По данным Госкомстата, в январе 2022 года Узбекистан экспортировал 2,3 тысячи тонн граната на общую сумму 2,4 млн долларов. Это на 766 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Узбекские гранаты больше всего импортировали:Больше всего экспортировали гранаты из следующих регионов:Ранее Госкомстат сообщал, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2022 года достиг 3,5 миллиарда долларов.На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента занял вторую строчку.Читайте также:Вытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видеоКому Узбекистан продает обувь
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За месяц Узбекистан экспортировал плоды гранаты на $2 млн
21:14 06.03.2022 (обновлено: 21:17 06.03.2022) Подписаться на
Подробную статистику об экспорте плодов граната за месяц читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
По данным
Госкомстата, в январе 2022 года Узбекистан экспортировал 2,3 тысячи тонн граната на общую сумму 2,4 млн долларов. Это на 766 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Узбекские гранаты больше всего импортировали:
Больше всего экспортировали гранаты из следующих регионов:
Кашкадарьинская область - 530 тонн;
Сурхандарьинская область - 470 тонн;
Ташкентская область - 378 тонн;
Ферганская область - 259 тонн.
Ранее Госкомстат сообщал, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2022 года достиг 3,5 миллиарда долларов.
На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента занял вторую строчку.