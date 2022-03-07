https://uz.sputniknews.ru/20220307/Kak-nelzya-nachinat-utro--vrach-nazvala-3-opasnye-privychki-15764884.html
Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычки
Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычки
Кофе, апельсиновый сок и активные физические упражнения — почему от них стоит отказаться после пробуждения? Ответ читайте в материале.
2022-03-07T08:30+0500
2022-03-07T08:30+0500
2022-03-07T10:04+0500
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Врач и телеведущая Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки опасны для здоровья.Так, к примеру, специалист предупредила об опасности активных физических нагрузок по утрам.По ее словам, утром, когда еще организм не до конца проснулся, он обезвожен, и тело не будет правильно растягиваться.Врач также рассказала, от каких напитков следует отказаться до полного пробуждения: это апельсиновый сок и кофе.Так, выпитый с утра цитрусовый напиток оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что он резко повышает концентрацию сахара в крови и перегружает метаболизм.Происходит это из-за того, что после сна выделение инсулина не работает так, как нужно.Аналогичная ситуация и с кофе. Его противопоказано пить натощак, поскольку он также существенно повышает уровень сахара в крови. Перед употреблением этих напитков медик настоятельно рекомендует сначала позавтракать. Читайте также:Как приготовить полезный майонез — рецепт >>
https://uz.sputniknews.ru/20191218/Utrennyaya-gimnastika-v-Primorskom-okeanariume-proveli-zaryadku-dlya-pingvinov-13038405.html
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здоровье, привычка, врач
Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычки
08:30 07.03.2022 (обновлено: 10:04 07.03.2022) Подписаться на
Кофе, апельсиновый сок и активные физические упражнения — почему от них стоит отказаться после пробуждения? Ответ читайте в материале.
Врач и телеведущая Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки опасны для здоровья.
Так, к примеру, специалист предупредила об опасности активных физических нагрузок по утрам.
По ее словам, утром, когда еще организм не до конца проснулся, он обезвожен, и тело не будет правильно растягиваться.
"Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков", — пояснила Стоппард изданию The Mirror.
Врач также рассказала, от каких напитков следует отказаться до полного пробуждения: это апельсиновый сок и кофе.
Так, выпитый с утра цитрусовый напиток оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что он резко повышает концентрацию сахара в крови и перегружает метаболизм.
Происходит это из-за того, что после сна выделение инсулина не работает так, как нужно.
Аналогичная ситуация и с кофе. Его противопоказано пить натощак, поскольку он также существенно повышает уровень сахара в крови.
Перед употреблением этих напитков медик настоятельно рекомендует сначала позавтракать.